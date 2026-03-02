AKTUELNO

NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU IVICE DAČIĆA! Oglasio se tim lekara iz Kliničkog centra Srbije: Situacija je ozbiljna, ali…

Zdravstveno stanje potpredsednika vlade Republike Srbije i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i dalje je ozbiljno, ali više nego prethodnih dana ima razloga za optimizam, saopštio je sinoć tim lekara Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

“Na osnovu najnovijih analiza i parametara koji su se pratili, možemo da kažemo da danas, više nego ranijih dana, imamo razloga za optimizam, iako je stanje pacijenta i dalje ozbiljno. Nastavljamo sa preduzimanjem mera intenzivnog lečenja”, navodi se u saopštenju tima lekara.

Dačić je u sredu primljen na Kliniku za pulmologiju sa obostranom upalom pluća.

