AKTUELNO

Politika

OVO SU NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU IVICE DAČIĆA: Oglasio se tim lekara

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug/Ana Paunković ||

Tim lekara Kliničkog centra Srbije oglasio se sa najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.

- Na osnovu najnovijih analiza i parametara koji su se pratili, možemo da kažemo da danas, više nego ranijih dana, imamo razloga za optimizam, iako je stanje pacijenta i dalje ozbiljno. Nastavljamo sa preduzimanjem mera intezivnog lečenja - navodi se u saopštenju.

Podsetimo, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primljen je u Klinički centar Srbije u sredu zbog zdravstvenih problema. Hospitalizovan je u UKCS, na Klinici za pulmologiju.

pročitajte još

'NAŠ PUT JE PUT MIRA, STABILNOSTI, RAZVOJA I ODGOVORNOSTI' Vučić uz snažnu poruku sumirao nedelju za nama (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Intubiran

#Ivica Dačić

#Upala pluća

#Zdravstveno stanje

#lekari

POVEZANE VESTI

Društvo

Najnovije informacije o stanju Ivice Dačića: Evo šta kažu lekari i kakve su prognoze

Politika

'NEMA POBOLJŠANJA! NJEGOVO STANJE I DALJE TEŠKO I OZBILJNO' Najnovije informacije o stanju Ivice Dačića, oglasili se iz UKC Srbija: Ulažu se ogromni

Politika

NAJNOVIJE INFORMACIJE O ZDRAVSTVENOM STANJU MINISTRA DAČIĆA: Na respiratoru je, nezahvalno je davati prognoze

Društvo

'STANJE JE NEPROMENJENO, SPROVEŠĆEMO JOŠ DOPUNSKIH TESTOVA' Najnovije informacije o ministru Dačiću!

Politika

'Ukratko, teško je, ali...' Oglasio se doktor koji leči Ivicu Dačića

Politika

'BOGU SE MOLIM DA SE OPORAVI' Predsednik Vučić izrazio zabrinutost zbog zdravstvenog stanja Ivice Dačića