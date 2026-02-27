'STANJE JE NEPROMENJENO, SPROVEŠĆEMO JOŠ DOPUNSKIH TESTOVA' Najnovije informacije o ministru Dačiću!

Iz Kliničkog centra Srbije stigle su najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića, koji je na respiratornoj podršci zbog teške upale pluća.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, sa Odeljenja pulmologije, oglasili su se povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića (60), nakon što je hospitalizovan zbog teške upale pluća i trenutno se nalazi na respiratornoj podršci, uz stalni lekarski nadzor.

- Njegovo stanje je nepromenjeno, stabilno. Sada smo dobili priliku, zbog stabilizacije njegovog stanja, da sprovedemo još dopunskih, dijagnostičkih tekstova I to je sve što mogu sada da vam kažem - rekao je doktor Spasije Popević.

Autor: A.A.