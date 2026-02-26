AKTUELNO

Politika

'Ukratko, teško je, ali...' Oglasio se doktor koji leči Ivicu Dačića

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Printscreen Tanjug Video/Đorđe Miloradović ||

Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se doktor Spasoje Popević, pomoćnik rukovodioca klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije.

- I dalje je u teškom zdravstvenom stanju. Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspeli smo da stabilizujemo njegovo stanje. Suviše je rano da prognoziram bilo šta. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila tokom jučerašnjeg obraćanja. Apelujem na sve medije da imaju razumevanja za porodicu ministra i sve njegove prijatelje. Na nama je da uradimo posao.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Popević je naglasio da će građane obaveštavati o stanju ministra Ivice Dačića.

Obraćaćemo se ujutru i uveče sa novim informacijama o njegovom stanju. Ukratko, teško je, ali zahvaljujući preduzetim merama stanje je stabilno.
pročitajte još

'LEKARI KAŽU...' Vučić jutros posetio Dačića: Ovo su najnovije informacije o njegovom zdravstvenom stanju

Autor: Marija Radić

#Aleksandar Vučić

#Ivica Dačić

#Poseta

#Upala pluća

#Zdravlje

POVEZANE VESTI

Politika

'BORIMO SE ZA DAČIĆEV ŽIVOT' Oglasio se doktor Kliničkog centra o stanju ministra: Na mehaničkoj ventilaciji je, ključni su narednih 72 sata

Politika

'LEKARI KAŽU...' Vučić jutros posetio Dačića: Ovo su najnovije informacije o njegovom zdravstvenom stanju

Politika

VUČIĆ JUTROS 'OTERAO' DAČIĆA U BOLNICU KAD JE VIDEO KAKO IZGLEDA: Sve se desilo pre komemoracije u Skupštini Srbije

Politika

Oglasili se iz kabineta ministra Ivice Dačića!

Domaći

BORBA TI JE TEŠKA, PRETEŠKA, ALI TI SI JAK! Pevačica se oglasila povodom zdravstvenog stanja Halida Bešlića: Uputila mu jake reči

Domaći

Pevačica slomljena zbog Halida Bešlića: Oglasila se na mrežama i poslala mu jaku poruku