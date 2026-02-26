'Ukratko, teško je, ali...' Oglasio se doktor koji leči Ivicu Dačića

Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se doktor Spasoje Popević, pomoćnik rukovodioca klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije.
- I dalje je u teškom zdravstvenom stanju. Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspeli smo da stabilizujemo njegovo stanje. Suviše je rano da prognoziram bilo šta. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila tokom jučerašnjeg obraćanja. Apelujem na sve medije da imaju razumevanja za porodicu ministra i sve njegove prijatelje. Na nama je da uradimo posao.
Popević je naglasio da će građane obaveštavati o stanju ministra Ivice Dačića.
Obraćaćemo se ujutru i uveče sa novim informacijama o njegovom stanju. Ukratko, teško je, ali zahvaljujući preduzetim merama stanje je stabilno.
