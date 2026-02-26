'LEKARI KAŽU...' Vučić jutros posetio Dačića: Ovo su najnovije informacije o njegovom zdravstvenom stanju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je obišao ministra unutrašnjih poslova i predsednika SPS-a Ivicu Dačića, koji se nalazi na Klinici za pulmologiju u Kliničkom centru Srbije zbog teške upale pluća.

- Posetio sam Ivicu jutros. Lekari kažu da je stanje nešto bolje. Verujem u njega, a sad pravac Kazahstan, po velike rezultate za našu Srbiju - rekao je Vučić.

- Jutro je, pet i nešto, u avionu za Kazahstan, ali ono što je mnogo važnije - posetio sam Ivicu jutro i, Dačić je bolje. To je dobra vest, naravno, oprez je neophodan, i dalje ništa nije izvesno, ali je bolje, na radost njegove porodice i svih ljudi koji ga vole, a mi idemo za Kazahstan, gde je minus 30 u ovom trenutku - izjavio je Vučić u objavljenom snimku.

Kako je dodao, veruje da ga čeka topao doček i divna dobrodošlica u Kazahstanu.

Vučić je istakao da su domaćini odredili, što je "valjda prvi put otkad ja idem u posete bilo gde" da podignu "suhoje" u znak velike počasti koje odaju svojim gostima i da je to divan znak prijateljstva prema Srbiji.

- Očekuju nas važni razgovori o svim sferama društvenog života, veliki sporazumi i važni dogovori i odlična poseta Kazahstanu i predsedniku Žomart Tokajevu. To su uvek dobre vesti za Srbiju, veliki prijatelji naše zemlje, očekujem odlične rezultate - kazao je Vučić.

Autor: Pink.rs