ĐURO MACUT OBIŠAO DAČIĆA: Premijer posetio ministra na Klinici za pulmologiju

Predsednik Vlade Srbije dr Đuro Macut posetio je danas oko 9 časova ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića na Klinici za pulmologiju.

Premijer je i juče bio u poseti Dačiću, koji je hospitalizovan na ovoj klinici Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

Podsetimo, ministar je u ponedeljak uveče skinut sa veštačke ventilacije.

Ministar zdravlja Zaltibor Lončar izjavio je da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije.

- Ono što je bitno jeste da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene intenzivne terapije. Ali, njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam - rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

Dačića je u više navrata posećivao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Autor: S.M.