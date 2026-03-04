AKTUELNO

ĐURO MACUT POSETIO DAČIĆA U BOLNICI: Premijer obišao ministra na Klinici za pulmologiju

Predsednik Vlade Srbije dr Đuro Macut posetio je jutros ministra Ivicu Dačića na Klinici za pulmologiju.

Premijer je i pre dva dana bio u poseti potpredsedniku Vlade, koji je pre tačno sedam dana hospitalizovan na ovoj klinici Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

Podsetimo, Ivica Dačić preksinoć je skinut sa veštačke ventilacije.

Ministar zravlja Zaltibor Lončar izjavio je da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije.

- Ono što je bitno jeste da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene intenzivne terapije. Ali, njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam - rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

Ministra unutrašnjih poslova juče ujutru posetio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

