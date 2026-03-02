AKTUELNO

Politika

PREMIJER MACUT OBIŠAO DAČIĆA U BOLNICI: Najnovije informacije o zdravstvenom stanju ministra

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Premijer Vlade Srbije dr Đuro Macut posetio je ministra Ivicu Dačića na Klinici za pulmologiju.

Predsednik vlade nije želeo da daje izjave posle posete Dačiću i rekao je da žuri.

Kad je reč o najnovijim informacijama o stanju ministra Ivice Dačića koji ima ozbiljne zdravstvene probleme zbog kojih je smešten u bolnicu i na respirator, tim lekara Kliničkog centra Srbije oglasio se sinoć sledećim rečima:

- Ima razloga za optimizam.

Podsetimo, kako je Kurir juče već pisao, lekari KC Srbije saopštili su sledeće:

"Na osnovu najnovijih analiza i parametara koji su se pratili, možemo da kažemo da danas, više nego ranijih dana, imamo razloga za optimizam, iako je stanje pacijenta i dalje ozbiljno. Nastavljamo sa preduzimanjem mera intenzivnog lečenja".

Dačić ima obostranu upalu pluća i u prošlu sredu primljen je na Kliniku za pulmologiju. Intubiran i stavljen na respirator.

Autor: Iva Besarabić

