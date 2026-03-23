SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE U PALATI SRBIJA: Predsedava premijer Đuro Macut

U Palati Srbija počela je sednica Saveta za nacionalne manjine kojom predsedava predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut.

Kako je najavljeno, na sednici treba da bude usvojen Predlog programa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2026. godini, za koji je obezbeđeno ukupno 30 miliona dinara.

Prema Predlogu programa za dodelu sredstava predviđeno je da je kultura prioritetna oblast finansiranja programa i projekata za nacionalne manjine u ovoj godini, rečeno je u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Sednici prisustvuju ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša, ministar za inormisanje i telekomunikacije Boris Bratina, kao i predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Politika

VLADA SRBIJE ZASEDA NA TARI: Premijer Macut u hotelu 'Omorika', na stolu strateški projekti sa Republikom Srpskom!

Politika

ĐURO MACUT POSETIO DAČIĆA U BOLNICI: Premijer obišao ministra na Klinici za pulmologiju

Politika

HITNA ODLUKA PREMIJERA: Đuro Macut zakazao sednicu Štaba za vanredne situacije, sutra u podne nove mere!

Politika

ĐURO MACUT OBIŠAO DAČIĆA: Premijer posetio ministra na Klinici za pulmologiju

Politika

PREMIJER MACUT DANAS U LONDONU: Počinje samit Berlinskog procesa

Društvo

Macut obišao Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Bukovička banja