Macut obišao Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Bukovička banja

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut danas je, u okviru posete Aranđelovcu, obišao Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju "Bukovička banja".

Macuta su dočekali direktor bolnice Slobodan Prodanović, načelnik zdravstvene službe Dejan Pavlović i zamenica predsednika Skupštine opštine Marija Elez.

Premijer je održao sastanak sa rukovodstvom bolnice, nakon čega je obišao bolnicu, uključujući i sale za rehabilitaciju, ordinacije, odeljenje za odrasle, odeljenje sa decu.

Premijer je razgovarao i sa nekim od pacijenata u bolnici.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička banja" je zdravstvena ustanova koja se bavi rehabilitacijom i lečenjem, primenjujući najsavremenije terapeutske metode, kombinovane sa dejstvom prirodnih lekovitih mineralnih voda i gline.

U obavljanju zdravstvene delatnosti Specijalna bolnica pruža preventivne, dijagnostičke i terapijske usluge iz fizikalne medicine i rehabilitacije, pedijatrije, interne medicine, medicine sporta i laboratorijske dijagnostike.

Bolnica je jedina ustanova u Srbiji specijalizovana za produženo lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece koja boluju od dijabetesa.