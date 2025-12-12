Premijer Macut obišao Univerzitetski klinički centar u Nišu

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut obišao je danas Univerzitetski klinički centar (UKC) u Nišu, u koji je, kako je rekao, u poslednjih sedam godina uloženo više od 60 miliona evra.

"Ovo je prvi integrisani klinički centar koji je zapravo univerzitetskog nivoa, sa svim elementima klinika koje su tu i sa jednom zgradom koja u celini funkcioniše jedinstveno. Mislim da su uslovi za pacijente izvanredni, pretpostavljam da su i kolege lekari zadovoljni. Mislim da je nivo zdravstvene zaštite koji se pruža stanovništvu na visokom nivou“, rekao je Macut.

Premijer je primetio da su ulaganja u UKC Niš u poslednje dve godine na zavidnom nivou, navodeći da se time šalje poruka da država brine o zbrinjavanju pacijenata, kao i da se sprovodi decentralizacija u zemlji.

Prema njegovim rečima, potrebno je da se podigne i nivo stručnog znanja i da broj ljudi koji tu rade bude na adekvatnom nivou kako bi se u svakom delu Srbije to pružalo.

Kako je rekao, čitava južna Srbija je praktično u Nišu i to je prosto prirodno - neophodno je da pacijenti dođu ovde.

"Ono što sam video na kardiologiji pokazuje da pratite apsolutno najmodernije tokove, da dajete sve terapijske mogućnosti, ali i dijagnostička sredstva koja će sprečiti da stignemo u terapijski segment. Preventivni rad je jako bitan. Ono što sam video kod vas je da ćete sigurno poboljšati taj preventivni rad da se ne dese kardivaskularne bolesti, odnosno da ne bude toliko pacijenata na kardiologiji“, rekao je Macut.

Naveo je i da je posetio Dom zdravlja Niš koji je, kako je istakao, zaista impozantan i predstavlja najveći takav objekat u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na Balkanu.

"Po mojoj proceni je na nivou Kliničko-bolničkog centra u Beogradu, znači taj volumen i usluga i objekat, i uopšte struktura koju ima ovaj Dom zdravlja je apsolutno od jedinstvenog značaja i pretpostavljam da jako puno pomaže i Kliničkom centru. Znam da su izuzetno puno uložili i u preventivu kojom je primarna, ali i u dodatnu dijagnostiku", rekao je Macut.

Direktor UKC Zoran Perišić naveo je da ta zdravstvena ustanova rešava zdravstvene probleme više od dva i po miliona ljudi.

"Ovo je najveća, najbezbednija i najbolja zdravstvena usluga koju možete dobiti u ovom delu Srbije. Godine 2018, kada je otvoren novi klinički centar, kada je otvorena nova zgrada, sećate se tog veličanstvenog trenutka, nismo ni slutili da će već dve godine kasnije to da bude ključ možda najboljeg lečenja korone koja je bila u tom trenutku u Srbiji ili ovom delu Evrope gde smo preko 15.000 pacijenata lečili hospitalno, zahvaljujući ovoj zgradi, onome što je uloženo, mogli da imamo tako dobre rezultate", rekao je Perišić.

Prema njegovim rečima, nakon izgradnje novog UKC Niš, u koji je uloženo više od šest milijardi dinara u zgradu i opremu, nastavljena su ulaganja i u poslednje dve godine Ministarstvo zdravlja dalo je UKC Niš skoro 700 miliona za opremu i za objekte.

„Poliklinika koju ćemo početi nakon realizacije dela planova sa rekonstrukcijom niških centara, koja će početi da se radi u periodu od dve do pet godina i biti završena, na isti način i istim sredstvima kojima je građen novi UKC Niš, a ono što svi čekamo da se desi tokom naredne godine je da počne izgradnja nove ginekologije", rekao je Perišić.

Autor: Iva Besarabić