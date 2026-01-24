AKTUELNO

VLADA SRBIJE ZASEDA NA TARI: Premijer Macut u hotelu 'Omorika', na stolu strateški projekti sa Republikom Srpskom!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Na planini Tari jutros je počela sednica Vlade Srbije kojom predsedava premijer prof. dr Đuro Macut. Ministri su se okupili u hotelu "Omorika" nešto posle 11.00 sati kako bi razmatrali ključne teme i projekte.

Ovo zasedanje prati i važan međudržavni sastanak. Odmah nakon sednice, premijer Macut sastaće se sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem.

Povezivanje Srbije i Srpske

Dvojica zvaničnika će potom potpisati zajednički zaključak kojim se usvaja Protokol o obrazovanju Mešovite radne grupe za kapitalni projekat "Višegrad - Vardište - Mokra Gora". Ovaj korak je ključan za dalju saradnju dve vlade na infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Republiku Srpsku.

Takođe, za 13.00 sati planiran je i sastanak Radne grupe za prugu Višegrad–Užice, čime se nastavlja rad na revitalizaciji ove važne saobraćajne deonice.

Autor: Dalibor Stankov

