AKTUELNO

Politika

MINISTAR LONČAR IZNEO NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU DAČIĆA: To je ono što ću reći u ovom momentu, a lekari koji ga leče objasniće podrobnije

Izvor: Beta, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar oglasio se danas s najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju Ivice Dačića.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intezivnog lečenja i terapije.

"Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga leče to će podrobnije objasniti u toku dana", rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

Ministar Dačić je u sredu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

Autor: D.Bošković

#DACIC U BOLNICI

#Ivica Dačić

#Zlatibor Lončar

POVEZANE VESTI

Politika

OVO SU NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU IVICE DAČIĆA: Oglasio se tim lekara

Društvo

Najnovije informacije o stanju Ivice Dačića: Evo šta kažu lekari i kakve su prognoze

Politika

'GLIŠIĆ NA RESPIRATORU NA INTENZIVNOJ' Lončar izneo najnovije informacije o zdravstvenom stanju ministra (VIDEO)

Politika

'NEMA POBOLJŠANJA! NJEGOVO STANJE I DALJE TEŠKO I OZBILJNO' Najnovije informacije o stanju Ivice Dačića, oglasili se iz UKC Srbija: Ulažu se ogromni

Politika

'NASTAVLJA SE BORBA ZA NJEGOV ŽIVOT! MINISTAR GLIŠIĆ JE NA RESPIRATORU!' Lončar: Operacija je bila komplikovana, radilo je više timova!

Politika

'VUČIĆ JE OSETIO BOL U GRUDIMA KOJI JE BIO SNAŽAN' Ministar Lončar i dr Dinčić o stanju predsednika Srbije nakon što je primljen na VMA