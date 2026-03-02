MINISTAR LONČAR IZNEO NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU DAČIĆA: To je ono što ću reći u ovom momentu, a lekari koji ga leče objasniće podrobnije

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar oglasio se danas s najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju Ivice Dačića.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intezivnog lečenja i terapije.

"Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga leče to će podrobnije objasniti u toku dana", rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

Ministar Dačić je u sredu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

Autor: D.Bošković