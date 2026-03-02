ODMERENE REČI ODGOVORNOG DRŽAVNIKA! Vučić: Nisam za Izreal ni za Iran, već za Srbiju

Moramo da razumemo svoju poziciju u svetu, koja je teška, ali nam garantuje mir! Moramo da čuvamo svoju zemlju, a ne da imamo navijačke strasti!

Ovo je juče poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući rat na Bliskom istoku. Prema njegovim rečima, on je Srbin koji čuva Srbiju.

- Neću da se ulizujem ni Vašingtonu ni Moskvi, već da se borim za svoju zemlju - istakao je Vučić.

Pričaju o gepolitičkoj situciji, Vučić je kazao da je predsedniku jedne zemlje nezahvalno da govori kao analitičar.

- Često prećutim očigledne istine, ne moram uvek da ih saopštim. Šeik Bin Zajed je veoma blizak prijatelj, oslovljavamo se sa dragi prijatelju i brate, dobro se razumemo. Pomagali su nam uvek kada je bilo najteže, od migrantske krize, preko poplava, do korone. Ne zaboravite da su donirali i značajni deo važne savremene vojne tehnike, o čemu ne govorimo često. Napadnuti su ni krivi ni dužni, ne razumem, sada vidim da je tamo francuska baza pogođena, nedaleko od muzeja u kom sam bio. Baš mi je žao zbog toga, to je predivan kraj Abu Dabija. Razgovarali smo o vojnim stvarima, pričali smo o rezultatima njihove odbrane. Rekao mi je da pošaljemo specijaliste tamo kada se sukb završi, da naši ljudi sagledaju kako to izgleda kada ste gađani balističkim raketama i da vide kako to možete da srušite. Jer, ne zaboravite, mi smo gađani iz vazduha i sa zemlje krstarećim i balističkim raketama i nismo imali čime to da oborimo. Sada je to drastično drugačije - naglasio je Vučić

Prema njegovim rečima, vojni napad na Iran možda će trajati kratko, ali će politički to biti dugotrajan proces sa važnim posledicama.

- Znao sam da će napasti u noći između petka i subote, jer hoće da se berze oporave do ponedeljka. Nisam kandidat za proroka, već pričam sa svima, kao i za sukob u Ukrajini što sam predvideo... Samo zaključujem, a kada kažem da sam nešto zaključio, u to sam potpuno siguran - kazao je Vučić.

Priština kopira Zagreb

Govoreći o regionu, šef države je kazao da se Priština u svemu ugleda na Zagreb.

- NATO je doneo odluku da napad na Srbiju znači nezavisnost 'Kosova'. Kakvi su sve koraci bili ka tome, kasnije su pokazali. Odustajanje od kontinuiteta SRJ, to je bio prvi Koštuničin potez, zatim razbijanje SRJ, pravljenje konfederacije, pa otcepljenje Crne Gore. Nismo čak ni finansijski pomagali blok za državnu zajednicu i nema tu velike filozofije. I onda su 2006. godine bili pregovori u Becu, pa onda nezavisnost' Kosova'. Ipak, sada je 2026. godina, i dalje se borimo i ne mogu da me slome. Priština se u svemu ugleda na Zagreb, ali suština je u tome da imaju prećutnu podršku zapadnog sveta. A mi ne smemo biti van stola, jer ako niste za stolom, onda ste na meniju. Mislite li da je meni lepo da gledam Kurtija? Nikada se ne bih rukovao sa njim, nikada nije bilo lepog sastanka sa njima, to uvek pršti od psovki, skoro na ivici fizičkih obračuna - ispričao je Vučić.

Autor: D.Bošković