Jovanov odgovorio Đilasu: Jedini koji su zaista pucali zarad vlasti ste vi

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov poručio je blokaderima da su oni, kako je naveo, jedini koji su pucali zarad vlasti i jedini koji su pokušali da spale ljude zarad vlasti.
"Ne pada mi na pamet da odgovaram na vaše konstrukcije i tumačenja i da se branim ne od onoga što sam rekao, već od onoga što vi kažete da sam rekao. Radi istine, jedini koji su zaista pucali zarad vlasti ste vi! I to pred Skupštinom Srbije.
Jedini koji su pokušali da spale ljude zarad vlasti ste vi. I to u Novom Sadu u prostorijama SNS.
Jedini koju su linčovali ljude zarad vlasti ste vi. U Nišu, Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Kuli... Jedini koji su preko mrtvih gazili zarad vlasti ste vi. I u slučaju Ribnikara i u slučaju nadstrešnice.
U cilju da nas optužite vi lažete i izmišljate da želimo ono što ste vi zaista radili. Pa šta to onda o vama govori? E, glupi blokaderi...", naveo je Jovanov na Iksu.
Autor: D.Bošković