AKTUELNO

Politika

Vučić razgovarao sa Orbanom o aktuelnim dešavanjima u svetu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić, Tanjug/Vladimir Sporčić, Pixabay.com ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

"Sa premijerom Viktorom Orbanom o aktuelnim dešavanjima u svetu, njihovim posledicama po naš region i daljem jačanju partnerstva između Srbije i Mađarske.

U vremenima ozbiljnih globalnih sukoba i nestabilnosti, od presudnog je značaja da odgovornom i bliskom saradnjom obezbedimo stabilnost, energetsku sigurnost i bezbednost za naše građane.Razgovarali smo o snabdevanju naftom i drugim energentima, velikim zajedničkim projektima na kojima radimo, kao i o koordinaciji u svim ključnim oblastima, kako bismo očuvali mir i sigurnost za naše građane", istakao je Vučić.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Rat

#Razgovor

#Viktor Orban

#telefon

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA ORBANOM I NAJAVIO: Uskoro potpisujemo važne i velike stvari (FOTO)

Politika

'CENIM PRIJATELJSTVO I ISKRENO PARTNERSTVO KOJE DELIMO' Predsednik Vučić razgovarao telefonom sa Orbanom: Još jednom smo istakli važnost zalaganja za

Politika

VUČIĆ SA ORBANOM O ENERGETSKOJ BEZBEDNOSTI: Zahvalan Mađarskoj i premijeru na tome što su pouzdan partner Srbije u ovim teškim vremenima

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA ORBANOM: Dogovorili smo skoro viđenje i dalje ubrzavanje saradnje Srbije i Mađarske u svim sferama

Politika

ORBAN OBAVESTIO VUČIĆA O RAZGOVORU SA PUTINOM: Mađarska će pomoći Srbiji

Politika

'Sa prijateljima je sve lakše' Vučić se sastao sa Orbanom u Davosu: Razgovarali smo i o pitanjima energetske bezbednosti, ali i o drugim planovima na