Vučić razgovarao sa Orbanom o aktuelnim dešavanjima u svetu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

"Sa premijerom Viktorom Orbanom o aktuelnim dešavanjima u svetu, njihovim posledicama po naš region i daljem jačanju partnerstva između Srbije i Mađarske.

U vremenima ozbiljnih globalnih sukoba i nestabilnosti, od presudnog je značaja da odgovornom i bliskom saradnjom obezbedimo stabilnost, energetsku sigurnost i bezbednost za naše građane.Razgovarali smo o snabdevanju naftom i drugim energentima, velikim zajedničkim projektima na kojima radimo, kao i o koordinaciji u svim ključnim oblastima, kako bismo očuvali mir i sigurnost za naše građane", istakao je Vučić.

Autor: S.M.