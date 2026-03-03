VUČIĆ SA KROZETOM: 'Srbija ostaje posvećena politici mira' Dobio i poklon: 'Posebna čast za mene' (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom odbrane Italije Gvidom Krozetom.

"Odličan sastanak sa ministrom Gvidom Krozetom tokom kojeg smo razmotrili glavne aspekte sve složenijeg globalnog bezbednosnog konteksta. Razgovarali smo i o jačanju bilateralne saradnje, posebno u domenu odbrane, kao i o ulozi Srbije i Italije u novim međunarodnim okolnostima.

Posebnu pažnju posvetili smo aktuelnim kriznim žarištima i posledicama po stabilnost Evrope i Mediterana, ali i šireg međunarodnog poretka. Ponovio sam da su savremene bezbednosne pretnje nepredvidive, uz visok rizik od prelivanja sukoba, što najbolje pokazuje i aktuelni konflikt širom Bliskog istoka.

Izrazio sam zabrinutost zbog daljeg razvoja situacije na Bliskom istoku, kao i na Zapadnom Balkanu u kojem odnedavno postoje i novi vojni savezi, koji ne doprinose očuvanju stabilnosti i opštoj bezbednosti i koji bespotrebno podižu tenzije.

Istakao sam da svaka destabilizacija oba regiona ima direktne posledice i po evropsku bezbednost, energetsku stabilnost i globalne tokove trgovine. Ponovio sam da je dijalog jedini put ka trajnom rešenju i da je neophodno ulagati dodatne napore u smirivanje tenzija. Posebno smo razgovarali o potrebi bolje koordinacije i razmene informacija među partnerima u cilju ublažavanja posledica regionalnih sukoba.

Naglasio sam da Srbija ostaje posvećena politici mira i vojne neutralnosti, ali i otvorenoj saradnji sa partnerima kao što je Italija. Uveren sam da ćemo kroz intenzivniji politički i odbrambeni dijalog dodatno osnažiti naše odnose i zajednički doprineti stabilnosti regiona u vremenu velikih globalnih izazova", napisao je Vučić na Instagramu.

Autor: D.Bošković