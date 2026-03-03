(VIDEO) RASPAD SISTEMA! Mikijev poslanik opleo po Milivojeviću i DS: Oni nanose štetu i bave se čistim populizmom

Đorđe Stanković, poslanik Miroslava Aleksića poznat po krađi toalet papira u Skupštini Srbije opleo je po Srđanu Milivojeviću i Demokratskoj stranci, čime je rat u opoziciji koji traje mesecima unazad dobio novi čin.

Gostujući na hejterskoj televiziji KTV Zrenjanin, Aleksić tvrdi da se Milivojević i DS bave čistim populizmom i nanošenjem štete opoziciji.

- Ja, eto, u ovom trenutku te ideje i tu viziju koju ima Zoran Đinić ne prepoznajem u nekim predstavnicima dDmokratske stranke, koji se, nažalost, iako kroz neku doslednost, uglavnom bave razjedinjenjem. I to je nešto što je bio i moj utisak posle onog Utiska nedelje, jer, bez obzira na to što se tu krije iza nekih dobrih namera, mislim da postoje velika šteta koja se pravi i to na obe strane - rekao je između ostalog Stanković.

