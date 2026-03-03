'VEOMA VAŽNO DA SE ŠTO PRE DOĐE DO REŠENJA' Macut sa Fon Bekeratom o ograničenju boravka vozača u Šengenskom prostoru

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom o pitanju ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru, problemu sa kojim se vozači iz Srbije suočavaju u svakodnevnom radu.

Premijer Macut je naglasio da je veoma važno da se što pre dođe do rešenja, s ciljem očuvanja konkurentnosti, efikasnosti transporta i kontinuiteta trgovinskih i investicionih tokova, navodi se u saopštenju Vlade.

Istakao je i značaj kontinuiranog dijaloga sa evropskim partnerima i naglasio da je unapređenje uslova rada transportera od velikog značaja za privredu Srbije i celog regiona, ali i Evropske unije, imajući u vidu ključnu ulogu transportnog sektora u lancima snabdevanja i spoljnotrgovinskoj razmeni.

Poručio je da će Srbija nastaviti da aktivno učestvuje u radu Radne grupe i doprinosi formulisanju rešenja koja će biti u interesu privrede, transportnih kompanija i vozača, uz usklađivanje sa evropskim standardima i propisima.

Na sastanku se govorilo i o radu radne grupe formirane radi pronalaženja održivih rešenja koja će olakšati boravak i rad profesionalnih vozača i transportnih kompanija iz regiona u državama članicama Šengenskog prostora, navodi se u saopštenju i dodaje da Radnu grupu čine predstavnici Evropske komisije i zemalja Zapadnog Balkana.

Kako se navodi u saopštenju, na održanim sastancima Radne grupe razmatrani su predlozi za unapređenje postojećeg okvira i pronalaženje rešenja za tešku situaciju u kojoj se nalaze transporteri, uključujući modalitete primene novog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka - Entry-Exit sistem (EES).

Posebna pažnja posvećena je pronalaženju rešenja koja bi omogućila efikasniji i fleksibilniji režim boravka za profesionalne vozače, uz poštovanje pravila i procedura koji važe u Šengenskoj zoni.

Sastanku su prisustvovali ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, predstavnici Ministarstva za evropske integracije i predstavnici udruženja transportera.

Autor: D.Bošković