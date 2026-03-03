'Valjda je to naučio od njegovog prijatelja Šolaka' Mitrović odgovorio Konakoviću povodom skandalozne odluke o izbacivanju 70 Pinkovih kanala iz ponude Telekoma BH (FOTO+VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović odgovorio je bosansko-hercegovačkom šefu diplomatije Elmedinu Dinu Konakoviću povodom skandalozne odluke Telekoma BH o izbacivanju 70 kanala Televizije Pink iz ponude.

Mitrović je, kako je naveo, morao da odgovori ovom medijskom i biznis ekspertu i stručnjaku, ministru vanjskih poslova u Bosni i Hercegovini, Elmedinu Dinu Konakoviću, na njegov pokušaj da uređuje i ocenjuje rad televizija u okviru Pink Media Grupe!

- Ministar mora da razume da to kod nas ne može, a valjda je to naučio od njegovog prijatelja Šolaka, zbog čega spremam, a samo zbog javnosti u Bosni i Hercegovini, obilnu dokumentaciju o propalom planu! - naveo je u opisu objave.

- Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Dino Konaković doneo je samostalnu odluku da iz svog političkog plena (čitaj Dinova babovina - BH Telekom), odstrani Pinkove kanale u narednih 15 dan! Zato sam pažljivo pročitao i analizirao njegovo javno obraćanje meni i Pink Media Grupi! Znimljivo je što Konaković svoju ličnu naklonost Iranu i Iranskoj novijoj tradiciji, po kojoj je iranski režim, samo u prošloj godini javno pogubio više od tri hiljade ljudi u Iranu, retorički zameni i optuži mene da sam rekao naklonost svih Bošnjaka, a to je netačno i apsolutno no good - naveo je Mitrović i dodao:

Da ispravim gospodina Konakovića, Bošnjaci su divan narod kao i Srbi. Samo su pojedinci nepošteni, ekstremni i genocidni. Mi to kažemo: U svakom žitu ima kukolja. Ako ovaj stručnjak koji je ekspert za medijske sadržaje, ovo ne razume, mogu i ovako da mu pojasnim: Dino, nisi ti svi Bošnjaci. Ti si samo jedan Bošnjak i to prilično nesolidan i zao. Rukovodstvo BH Telekoma je profesionalna i stručna ekipa i mi ćemo se povinovati svakoj njihovoj odluci.Ali to ne znači da ćemo ćutati i da ćemo dozvoliti da nam Dino Vajnski uređuje i ocenjuje program. Od tri velika telekom-operatera u Bosni i Hercegovini, Pink sa dva ima dugoročne i stabilne ugovore. Ako pridodamo i sopstvenu OTT platformu koju puštamo za nekoliko dana, ovo znači da će biti dana za Megdana

- Ako je i ovo prekomplikovano za ovog Šolakovog prijatelja, da probamo ovako: Ja sam u Sarajevu proveo nekoliko godina i imam prijatelja u Sarajevu više nego u Beogradu, tako da priimam podršku sa svih strana, jer na kraju dana svi sve znaju, osim što se Dino Vajnski pravi lud - istakao je Mitrović.

Primetio je da je zanimljivo i to da je Konakoviću zasmetao Pink baš u trenutku kada BH Telekom kod banaka traži kredit za akviziciju, koja bi Šolaku i njegovom sarajevskom prijatellju donela celo bogatstvo.

- Nešto naglas razmišljam i računam. Umesto da ovakav potez poveća ibida i net profit BH Telekomu, on će ga prepoloviti, ali živi bili pa videli. Ako meni ne veruje neka pita nekog bankara šta ovo znači i šta misli o ovom što sam napisao. Svi ćemo budno pratiti i porediti rast BH Telekoma u predhodnih 13 godina sa 70 Pink kanala i period bez Pinkovih kanala u naredna 24 meseca. U velikom broju zemlja za ovakve odluke nije uspostavljena samo politička i moralna odgovornost, već i krivična, ali bez obzira što sam državljani i Bosne i Hercegovine, neću sebe dati za pravo da komentarišem kriminalne poteze u zemljama u kojima nisam rezident. To su, oprostite mi, ali ipak vaše stvari i vaše odluke - napomenuo je Mitrović.

Ako, kako je rekao, Dino vajnski čak ni ovo ne može da ukapira, spreman je da doleti do Sarajeva i lično gospodinu Konakoviću napravi prezentaciju i pojasni matematički sunovrat ove sumanute odluke.

- Naravno, moj dolazak bi podrazumevao sve neophodne bezbednosne garancije, jer je malo glupo da Treći svetski rat ponovo krene atentatom u Sarajevu. Mislim na sebe, ne na Ferdinanda. Srdačno vas pozdravlja vaš YU- Žeks - dodao je Mitrović.

Autor: S.M.