SAD GA PSUJU I PRETE MU, A NEKADA SU OVAKO PRIČALI! Isplivao snimak Vidojkovića i Trifunovića: Posle Vučića mogu da dođu samo GORI i GORI

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji ponovo pokreće polemiku o političkim stavovima javnih ličnosti Marka Vidojkovića i Sergeja Trifunovića, koji danas u javnosti iznose oštre kritike i uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U video-zapisu koji kruži internetom mogu se čuti njihove ranije izjave u kojima o Vučiću govore potpuno drugačijim tonom nego danas.

U jednom delu snimka pisac Marko Vidojković postavlja pitanje:
„Ipak je bolje da Vučić ostane na vlasti, da ostane on ipak?“

Na to mu Sergej Trifunović odgovara da veruje kako bi alternativa mogla da bude još lošija.

„Ovi su svi ono... mogu da dođu samo gori i gori, u to sam sasvim siguran“, kaže Trifunović u tom razgovoru.

Upravo te reči sada izazivaju brojne reakcije na društvenim mrežama, jer se i Vidojković i Trifunović u javnosti ističu oštrim napadima i uvredama na račun predsednika Srbije.

Zbog toga su mnogi korisnici interneta počeli da dele stari snimak, navodeći da pokazuje kako su njihovi stavovi o Vučiću nekada bili znatno drugačiji nego danas.

Pojavljivanje ovog videa ponovo je otvorilo pitanje doslednosti javnih ličnosti u političkim stavovima, ali i toga koliko se retorika u domaćem javnom prostoru menja u zavisnosti od političkog trenutka.

