VUČIĆ UPUTIO TELEGRAM SAUČEŠĆA PORODICI PREMINULOG BORIČIĆA: Ostavio dubok i trajan trag u srpskom sportu i međunarodnoj odbojkaškoj porodici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća porodici nekadašnjeg dugogodišnjeg predsednika Odbojkaškog saveza Srbije i Evropske odbojkaške federacije Aleksandra Boričića, u kojem je istakao da su njegov rad, znanje i energija ostavili dubok i trajan trag u srpskom sportu i međunarodnoj odbojkaškoj porodici.

"Aleksandar Boričić bio je jedan od najznačajnijih sportskih radnika naše zemlje, čovek koji je decenijama posvećeno radio na razvoju odbojke u Srbiji, regionu i Evropi. Njegov rad, znanje i energija ostavili su dubok i trajan trag u srpskom sportu i međunarodnoj odbojkaškoj porodici", navodi se u telegramu saučešća.

Vučić je istakao da će Srbija Boričića pamtiti kao velikog sportskog vizionara i čoveka "koji je svojim radom i posvećenošću doprineo ugledu naše zemlje u svetu sporta".

"Neka mu je večna slava," navodi se u telegramu saučešća predsednika Vučića.

Nekadašnji odbojkaški reprezentativac i dugogodišnji predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandar Boričić preminuo je danas u 78. godini.

Boričić je bio i predsednik Evropske odbojkaške federacije i potpredsednik Svetske federacije, a međunarodnim okvirima važio je za jednog od najuticajnijih ljudi u svetu sporta.

Autor: Iva Besarabić