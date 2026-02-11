AKTUELNO

'SRBIJA RAZUME I DELI VAŠU BOL' Predsednik Vučić uputio telegram saučešća: Izuzetno me je potresla vest o tragediji koja se dogodila u školi u Kanadi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom pucnjave u školi u Kanadi.

- Izuzetno me je potresla vest o tragediji koja se dogodila u školi u Kanadi. Srbija razume i deli vašu bol.

- Svaki ovakav čin bezumlja nanovo nas opominje da sve snage usmerimo ka zaštiti i bezbednosti mladih u ovim teškim vremenima. Izražavam najdublje saučešće građanima Kanade i porodicama žrtava, dok povređenima želim brz i uspešan oporavak, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

