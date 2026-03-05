Kokanovićev advokat tvrdi da je Zlatko neuračunljiv, pa pravda napad na policiju: On ih je molio da ne rade svoj posao

Advokatica blokadera Zlatka Kokanovića priznaje da je njen klijent neuračunljiv i da je svesno prekršio zakon, zbog čega je i uhapšen.
Sara El Sarag, advokatica Zlatka Kokanovića - koji je uhapšen 1. marta, kada je sa grupom poljoprivrednika pokušao da blokira granični prelaz ka Bosni i Hercegovini ističe da je upitna njegova "uračunljivost u tom trenutku".
Kako je ranije saopštio Osnovni sud u Loznici, aktivisti Kokanoviću određen je pritvor do 30 dana zbog izvršenja dva krivična dela i to Napad na službeno i i Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti - no to ne smeta njegovoj advokatici, koja je o tome pričala na tajkunskoj televiziji Nova S.
Autor: Pink.rs