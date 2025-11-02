GEJMERI PLANIRALI TERORISTIČKI NAPAD ZA NOĆ VEŠTICA? Advokat uhapšenog mladića osporava tvrdnje koje je izneo FBI

Advokat iz Mičigena Amir Makled osporio je tvrdnje direktora Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaša Patela da su njegov dvadesetogodišnji klijent i još četvoro mladih koji su uhapšeni planirali da izvrše teroristički napad za vikend Noći veštica.

Makled, koji zastupa mladića iz predgrađa Dirborna koji se još nalazi u pritvoru, rekao je da mu savezne vlasti nisu dale mnogo detalja o istrazi, ali da je nakon pregleda slučaja zaključio da nije planiran nikakav teroristički napad, prenosi AP.

On je dodao da ne očekuje da će biti podignute bilo kakve optužnice protiv njegovog klijenta i drugih uhapšenih u tom slučaju.

-Ne znam odakle ova histerija i ovo širenje zastrašivanja - rekao je Makled.

Za grupu američkih državljana, koji su uhapšeni zbog sumnje da su za Noć veštica, koja se u Sjedinjenim Američkim Državama obeležava poslednjeg dana oktobra, planirali teroristički napad, advokat je rekao da se radi o gejmerima koji imaju od 16 do 20 godina.

-Ako su ovi mladići bili na forumima na kojima nisu smeli da budu ili stvarima te prirode, onda ćemo morati da sačekamo i vidimo. Ali ne verujem da postoji išta nezakonito u vezi sa bilo kojom aktivnošću koju su obavljali - rekao je Makled.

Prema rečima dve osobe upoznate sa istragom, koje su za AP govorile pod uslovom anonimnosti, istraga je obuhvatala diskusiju u onlajn sobi za ćaskanje u kojoj su učestvovali bar neki od osumnjičenih koji su privedeni.

Grupa je navodno razgovarala o izvršenju napada oko Noći veštica, pozivajući se na „dan bundeve“, koja je jedan od simbola tog praznika.

Patel je nakon njihovog hapšenja u objavi na platformi X, pre dva dana rekao da je „FBI sprečio potencijalni teroristički napad i uhapsio više osoba u Mičigenu koje su navodno planirale nasilan napad tokom vikenda Noći veštica“.

Autor: Jovana Nerić