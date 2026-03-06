CVEĆE I ČESTITKE ZA LEPŠI POL: Ministar Gašić povodom Dana žena uručio poklone pripadnicama sistema odbrane

Povodom Međunarodnog dana žena - 8. marta, ministar odbrane Bratislav Gašić uručio je danas lične poklone grupi od 150 pripadnica Ministarstva odbrane i Vojska Srbije na svečanosti održanoj u Dom Garde na Topčideru.

U ime ministra odbrane lični pokloni, cveće i čestitke, uručeni su i svim ženama koje rade u sistemu odbrane – pripadnicama u profesionalnoj službi, kadetkinjama i učenicama vojnih škola, kao i ženama koje trenutno dobrovoljno služe vojni rok. Pokloni su uručeni i medicinskom osoblju i pacijentkinjama u vojnozdravstvenim ustanovama, u znak podrške i poštovanja.

Ministar Gašić rekao je da je praznik - 8. mart podsetnik na tešku borbu i pobedu protiv jedne od najvećih društvenih nepravdi.

- Ta pobeda ne pripada samo ženama čija su socijalna, politička i ekonomska prava tokom više decenija 20. veka postepeno priznavana i unapređivana. Ona je trijumf razuma i humanosti, čije plodove svi mi danas uživamo. Međunarodni dan žena je, iako posvećen vama, praznik svih nas koji neizmerno volimo i poštujemo svoje majke, sestre, ćerke, svih nas koji delimo iste ciljeve, radosti i brige sa našim koleginicama, svih nas koji znamo da sve što na ovom svetu zaista vredi, zahvaljujući Božjoj promisli, dolazi od vas i uz vas stasava. Osmi mart, zato, za nas muškarce, nije i ne sme da bude jedini dan u godini kada ženama ukazujemo pažnju i čast. To je dan kada se, uz sve rečeno, osvrćemo i preispitujemo svoje postupke i pitamo se - da li smo prema vama bili dovoljno srdačni i pažljivi. Razume se da takav sud jedino vi, drage naše dame, možete i doneti. Ono što nama ostaje jeste da danas iskreno i otvoreno priznamo da vaš rad, trud i doprinos u poslovnom i porodičnom životu puno znači – istakao je ministar odbrane.

On je, tom prilikom, pripadnicama sistema odbrane zahvalio što ozbiljno i odgovorno izvršavaju profesionalne obaveze.

- Bez vaših znanja, veština i ljudskih kvaliteta, mnogi naši ciljevi ostali bi i neostvareni. Hvala vam što uspevate da, pored brojnih izazova, u naše složene radne procese, stresne, često i opasne zadatke, unesete samo vama svojstvenu energiju i optimizam. Hvala vam što strpljivo i dostojanstveno nosite terete poznate samo vama i što ste često nevidljivo, ali uvek najsnažnije vezivno tkivo naših porodica i našeg društva. Sa iskrenom željom da ostanete stub našeg sveta, naše najveće nadahnuće i stvaralačka snaga, ali i stabilan oslonac naših porodica i naše Srbije, od srca vam čestitam 8. mart - Međunarodni dan žena! Neka vas služi dobro zdravlje i neka vam se želje ostvaruju – rekao je ministar Gašić.

Međunarodni dan žena - 8. mart širom sveta se obeležava kao podsećanje na istorijsku borbu za prava žena, kao i za njihovu ekonomsku, političku i društvenu ravnopravnost sa muškarcima.

