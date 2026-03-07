Provaljen pokušaj diverzije tužilačkih izbora: Glavni tužilac iz Kruševca raskrinkao laži tužioca Surle i Zagorke Dolovac

Glavni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu Dragan Jovanović je Povereniku za samostalnost javnog tužilaštva prijavio javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu Miodraga Surlu jer je izneo neistinite navode o njegovom učešću na navodno održanom sastanku glavnih javnih tužilaca sa kragujevačke apelacije u BIA sredinom januara.

U dopisu Povereniku, koji je juče pročitan na sednici Visokog saveta tužilaštva, tužilac Jovanović je istakao da on nije prisustvovao bilo kakvom sastanku koji je Surla opisivao tokom prethodne sednice Saveta, niti da ima bilo kakva saznanja da je takav sastanak održan.

Na ovaj način tužilac Jovanović je raskrinkao pokušaj diverzije tužilačkih izbora od strane Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac koji je montirala sa Surlom, sve u cilju vraćanja u igru svojih favorizovanih kandidata Borisa Majlata i Jovane Komnenović koji su izgubili na tužilačkim izborima.

Podsetimo, Dolovac je na istoj sednici VST podržala navode Surle, navodeći da nema neposredna saznanja o navodnom sastanku, ali da je čula "rumore, glasine", nakon čega je naložila predsedniku VST Branku Stamenkoviću da slučaj prijavi Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

U njenu igru momentalno su se uključili neprofesionalni mediji pokušavajući da od svega naprave aferu i ugroze integritet izbora.

Međutim preokret je nastupio već sa prvim tužiocem koji je dao izjavu pred JTOK, jer je, kako smo već pisali, donedavna glavna javna tužiteljka Apelacionog tužilaštva u Kragujevcu Milijana Dončić posvedočila da je jedini pritisak na tužioce kako da glasaju vršila Zagorka Dolovac !

U dopisu Povereniku, tužilac Jovanović je podsetio da je Surla svoje neistinite tvrdnje izneo 27. februara 2026. godine u telefonskom uključenju tokom javne sednice VST-a na kojoj se odlučivalo o prigovorima na ponovljene izbore za izborne članove VST-a iz redova javnih tužilaca.

Obrazlažući navode iz svog prigovora i neka njegova saznanja o nepravilnostima u izbornom procesu, Surla je, kako smatra Jovanović - “krajnje neodgovorno ili zlonamerno decidirano izavio: da za neke zna da su sigurno bili, a za neke zna da sigurno nisu bili, konkretno da njegov Viši glavni javni tužilac (koga je imenovao i koji je iz Kruševca) nije bio, a Osnovni jeste”.



U Kruševcu postoji samo jedno Osnovno javno tužilaštvo i jedan glavni javni tužilac, te se nameće zaključak da je Jovanović prisustvovao sastanku koji je Surla opisivao.

Snimak sednice je posle deljen preko društvenih mreža i sredstava javnog informisanja, te su Jovanovića počele da zovu kolege tužioci i sudije iz Kruševca i drugih mesta iznenađeni Surlinim tvrdnjama.

Jovanović je takođe odbacio kao neistinite tvrdnje Surle u vezi sa, kako je naveo, "nekakvim naknadnim kolegijuma sa upoznavanjem prisutnih sa nekim navodno datim smernicama oko glasanja".

Smatra da mu Surlini navodi nanose štetu lično, kao i tužilaštvu na čijem je čelu – OJT u Kruševcu, kao i celokupnoj tužilačkoj organizaciji.

