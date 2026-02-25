PRVI REZULTATI POSLE PONOVLJENIH TUŽILAČKIH IZBORA: Totalni poraz kandidata Zagorke Dolovac?

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Na ponovljenim tužilačkim izborima za članove Visokog saveta tužilštva (VST) iz reda javnih tužilaca pobedu na nivou viših javnih tužilaštava odneo je Nikola Usloković iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sa osvojenih ukupno 110 glasova.

Boris Majlat, kandidat iza kojeg je stajala Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac - izgubio je trku u ponovljenom glasanju sa 106 glasova.

Pobedu su na osnovnom odneli kandidati Predrag Milovanović i Boris Pavlović, dok je kandidat Zagorke Dolovac, Jovana Komnenović, prema nezvaničnim informacijama, izgubila trku u ponovljenom krugu.

Ukupan broj glasova sa prvim i ponovljenim izbornim rezultatima je Milovanović sa 136 glasova, Pavlović sa 134 glasa, Komnenović 122 i Nikola Stojanović sa 31 osvojenim glasom kolega.

Ponovljeni tužilački izbori za članove Visokog saveta tužilaštva (VST) iz reda javnih tužilaca, podsetimo, održani su danas na četiri biračka mesta - Kragujevac 2, Novi Sad 2, Niš 3 i Kragujevac 3

Autor: Iva Besarabić

