Ustavni sud usvojio žalbe pobednika i potvrdio im mandate u VST

Ustavni sud Republike Srbije usvojio je na današnjoj sednici žalbe trojice kandidata za članove Visokog saveta tužilaštva (VST) iz reda javnih tužilaca, koji su osvojili najveći broj glasova svojih kolega i pobedili na tužilačkim izborima.

Ovom odlukom Ustavnog suda potvrđeni su petogodišnji mandati u VST javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikoli Uskokoviću koji će u Savetu predstavljati viša javna tužilaštva, kao i javnim tužiocima Borisu Pavloviću i Predragu Milovanoviću koji će predstavljati osnovna javna tužilaštva u Savetu.

„Ustavni sud je ocenio da su osnovani žalbeni navodi da podnetim prigovorima nije dovedena u pitanje zakonitost izbornog postupka, pravilnost utvrđivanja rezultata izbora, niti su izneti navodi koji se mogu dovesti u vezu sa povredom izbornog prava podnosilaca prigovora na konkretnim biračkim mestima“, navodi se u saopštenju tog suda.

Takođe je odbio kao neosnovane prigovore izjavljene zbog povrede izbornog prava na biračkim mestima Kragujevac 2 i Niš 3, pa je naložio Visokom savetu tužilaštva da bez odlaganja objavi konačne rezultate glasanja i donese odluku kojom konstatuje izbor članova Saveta.

Istom odlukom je poništio rešenja VST od 27. februara 2026. godine u kojima je konstatovano da se prigovori smatraju usvojenim, jer je ocenio „da su rešenja nezakonita, imajući u vidu da u momentu njihovog donošenja nije protekao zakonski rok od 48 časova za odlučivanje o prigovorima“.

U obrazloženju odluke Ustavni sud je ukazao da je neopravdano odlaganje okončanja predmetnog izbornog postupka, uz napomenu da je samo od Odluke Ustavnog suda od 15. januara 2026. godine do sprovođenja ponovljenih izbora 25. februara 2026. godine prošlo 40 dana, što iziskuje da Ustavni sud donese odluku kojom omogućava da se okonča izborni postupak, odnosno kojom se obezbeđuje odgovarajući „antideadlock mehanizam“ i adekvatno, delotvorno, u skladu sa Ustavom i zakonom, funkcionisanje Visokog saveta tužilaštva.

Ustavni sud smatra da bi vraćanje predmeta na ponovno odlučivanje stvorilo rizik od daljeg ponavljanja istovetnih procesnih situacija i produbljivanja institucionalne neizvesnosti.

„U takvim okolnostima, delotvorna ustavnosudska zaštita i očuvanje pravne sigurnosti može se obezbediti neposrednim otklanjanjem povrede“, navodi se u saopštenju.

Ustavni sud je dalje ukazao da izborni pravni lekovi, prema standardima Venecijanske komisije, moraju biti uređeni tako da obezbede delotvornu i blagovremenu zaštitu izbornih prava, bez prekomernog formalizma i bez stvaranja procesnih mehanizama koji dovode do usporavanja ili paralize izbornog procesa.

Ocenu je, kako navodi, vršio u svetlu celokupnog procesnog postupanja i posledica koje su nastale po Ustavom garantovano izborno pravo podnosilaca žalbe, ali i po realizaciju izborne volje nosilaca javnotužilačke funkcije koji su glasali.

Drugo dvoje predstavnika struke iz reda apelacionih i specijalizovanih tužilaštava su Radmila Jovanović i Jasmina Stanković kao predstavnik vrhovnog javnog tužilaštva u VST.Članovi Saveta iz reda istaknutih pravnika koje je 2023. godine birala Narodna skupština - njih četvoro: Vladimir Simić, Jelena Glušica, Predrag Ćetković i Miroslav Đorđević ostaju u ovom sazivu još dve godine.

Članovi Saveta po položaju su ministar pravde Nenad Vujić i vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac.

Novi saziv VST treba da počne sa radom za tačno dve nedelje, 6. aprila 2026. godine.

Autor: S.M.