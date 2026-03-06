ČLAN VST OŠTRO KRITIKOVAO PREDSEDNIKA VST: Zamerio Stamenkoviću što vrši pritisak na Ustavni sud

Član Visokog saveta tužilaštva (VST) Vladimir Simić zamerio je na današnjoj sednici Saveta predsedniku tog organa Branku Stamenkoviću što je u svojim saopštenjima za javnost poručio da od Ustavnog suda očekuje "utemeljenu i održivu odluku" povodom ustavnih žalbi kandidata koji su izgubili na tužilačkim izborima, jer bi to, kako Simić smatra, moglo da predstavlja neprimereni uticaj na odlučivanje Ustavnog suda.

- Ono što nije jasno jeste da nas vi kao predsednik VST promtno obaveštavate o ustavnim žalbama podnetim od strane javnih tužilaca Borisa Majlata i Jovane Komnenović (koji su izgubili izbore, prim.aut.) pa čak se i medijski oglašavate i navodite da "očekujete da će Ustavni sud ozbiljno razmotriti te žalbe i doneti utemeljenu i održivu odluku tim povodom" - rekao je Simić.

Prema Simićevom viđenju ovih navoda, Stamenković poručuje da očekuje da će te ustavne žalbe Ustavni sud usvojiti.

- Da li je to bila poruka koju ste želeli da pošaljete i da li je to neprimereni uticaj na Ustavni sud koji treba da odlučuje o ustavnim žalbama - zapitao je Simić predsendika VST.

Takođe mu je zamerio što je antidatirao rešenja VST kojima se po zakonskoj fikciji smatra da su usvojeni prigovori na tužilačke izbore za članove VST usled nedonošenja odluke VST ni o njihovom usvajanju niti o njihovom odbijanju na prošloj sednici od petka 27. februara.

- Usled nedonošenja odluka VST nastupila je zakonska fikcija da se prigovori smatraju usvojenim. Tog dana 27. februara je nastupila zakonska finkcija, a to što pismeni otpravak nije urađen do ponedeljka ne znači da rešenje nije doneto tog dana - decidan je bio Simić.

On je dodao da čudi što su rešenja o prigovorima objavljena na sajtu VST u ponedeljak 2. 3. 2026. sa datumom 27. 2. 2026. godine.

- Ako su ta rešenja, koja se zakonskom fikcijom smatraju usvojenim doneta 27. 2. zašto istog dana nisu objavljena na sajtu VST, a ako su doneta u ponedeljak zašto se antidatiraju i stavlja se datum 27. 2.- zapitao je Simić.

Autor: Pink.rs