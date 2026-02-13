ZAHTEV ZA IZUZEĆE PREDSEDNIKA VST: Član Saveta Vladimir Simić sumnja u nepristrasnost Branka Stamenkovića pri izboru tužilaca za JTOK

Član Visokog saveta tužilaštva (VST) Vladimir Simić uputio je danas zvaničan predlog predsedniku VST Branku Stamenkoviću da se izuzme iz odlučivanja o izboru javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK).

Kao razlog, Simić navodi ozbiljnu sumnju u Stamenkovićevu objektivnost.

Sukob interesa i krivična prijava

Simić je podsetio da član 44 Poslovnika o radu VST obavezuje članove na izuzeće kada postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristrasnost. Ključni problem leži u činjenici da je jedan od kandidata za JTOK tužilac Aleksandar Milošević, koji trenutno postupa po krivičnoj prijavi podnetoj upravo protiv – Branka Stamenkovića.

„Za tog tužioca ste vi lično u saopštenju naveli da postupa suprotno Zakoniku o krivičnom postupku. Zbog toga se dovodi u pitanje vaša objektivnost kada se bude odlučivalo o tome da li će taj kandidat biti izabran“, precizirao je Simić.

Sporne procedure i „ćutanje“ o izuzeću

Simić je ukazao i na sumnjiv redosled pravnih poteza u vezi sa rešenjem o supstituciji, kojim je predmet protiv Stamenkovića prebačen u nadležnost JTOK:

11. februar 2026: Podnet je zahtev za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca i svih tužilaca Vrhovnog javnog tužilaštva (VJT).

Sporni redosled: Prigovor na prebacivanje predmeta je odbijen pre nego što je VST uopšte odlučio o zahtevu za izuzeće tužilaca koji su o tom prigovoru odlučivali.

„Imamo obrnuti sled – prigovor je odbijen, dok se o zahtevu za izuzeće ćuti. Logično je bilo da se prvo donese odluka o izuzeću Vrhovnog javnog tužioca, pa tek onda o prigovoru“, napomenuo je Simić, ističući da taj zahtev nije uvršten ni u današnji dnevni red sednice.

