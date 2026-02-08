VJT u Beogradu: Očekujemo da VST sprovede izbor i upućivanje u JTOK po objektivnim i merljivim kriterijumima

U susret početku primene Zakona o iznemama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Više javno tužilaštvo u Beogradu izražava nadu da će Visoki savet tužilaštva (VST) u najskorijem roku sprovesti izbor javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal po aktuelnom oglasu za izbor njih 9, i to po jasnim merilima i kriterijumima propisanim za izbor.

Takođe izražavamo očekivanje da VST tom prilikom neće davati isključivu prednost javnim tužiocima koji su upućeni u JTOK po diskrecionoj odluci Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac na predlog glavnog javnog tužioca JTOK Mladena Nenadića, već po objektivnim i merljivim kriterijumima koji su propisani pozitivnim propisima.

Podsećamo da je odluku o upućivanju godinama unazad donosila Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac po diskrecionim merilima.

U skladu sa izmenjenim zakonskim odredbama od sutra odluku o upućivanju donosi Visoki savet tužilaštva većinom od 8 glasova (od 11 članova) po jasnim i merljivim kriterijumima koji važe i za izbor.

