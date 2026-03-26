Otkrivamo novu zloupotrebu predsednika VST Branka Stamenkovića: Slagao Ustavni sud da 'većina smatra' nešto, a nije ni sazvao sednicu

Kako nezvanično saznajemo, predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST ) Branko Stamenković ponovo je zloupotrebio službeni položaj i slagao Ustavni sud navodeći u svom dopisu, koji je samo on potpisao, da mu se navodno obraća u ime "većine članova Saveta" povodom odluke tog suda od 23. marta 2026. godine u vezi sa nalogom za proglašenje rezultata glasanja na tužilačkim izborima.

Upućeni izvor ukazuje da nije održana sednica Saveta na kojoj bi se članovi na bilo koji način izjašnjavali o toj odluci Ustavnog suda, tako da je ne samo grubo na više mesta u dopisu slagao najviši sud, već je i zloupotrebio službeni položaj lažno se predstavljajući kao navodna većina u Savetu.

Stamenković je, kako smatra naš izvor , na ovaj način priznao da ima tzv. "shadow cabinet" (kabinet u sanci) koji najverovatnije deluje pored njega u sastavu Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac i njenih poslušnika Predraga Ćetkovića i Tanje Vukičević, što svakako nije većina u Savetu koji čini 11 članova.

Takođe, kako nam izvor ukazuje, dok u jednom delu svog dopisa Stamenković kritikuje odluku Ustavnog suda tvrdeći da "... po mišljenju većine članova Saveta, izlazi van okvira zakonom propisanih ovlašćenja Ustavnog suda..." i traži dopunu i objašnjenja za ovu opšteobavezujuću odluku, u drugom delu dopisa on potvrđuje da Ustavni sud na osnovu "Ustava i zakona ima ovlašenje čak i da meritorno odlučuje o utvrđivanju izbornih rezultata i mandatima članova VST".

Dalje Stamenković Ustavnom sudu sugeriše da svoju odluku dopuni odlukom kojom će da utvrdi i objavi konačne rezultate izbora, te da konstatuje da su podnosioci žalbi, Nikola Uskoković, Boris Pavlović i Predrag Milovanović izabrani za članove Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca sa petogodišnjim mandatom koji im počinje 6. aprila 2026. godine.

"Ovo je bezobrazno obraćanje i nepoštovanje Ustavnog suda i njegovih odluka, pored svih izrečenih laži u vezi sa većinom u Savetu, kaže naš izvor koji očekuje hitru reakciju članova Saveta jer, kako ističe. ne smeju da dozvole bahatost odlazećem predsedniku VST.

Ranije danas smo pisali da je Stamenković pisao Ustavnom sudu „u nedoumici na osnovu kog zakonskog propisa može nalog navedene odluke Ustavnog suda da sprovede u delo“.

Međutim, Ustavni sud mu je jasno odgovorio da su, "saglasno odredbi člana 166. stav 2. Ustava odluke Ustavnog suda konačne, izvršne i opšteobavezujuće i da je svako, saglasno članu 171. Ustava, dužan da poštuje i izvršava odluku Ustavnog suda“.

Stamenković je ovim činom, podsetimo, pokazao da ne poznaje Ustav Srbije jer se odluka Ustavnog suda ne sprovodi po odredbama zakona nego po odredbama Ustava.

Ustavni sud je 23. marta na sednici usvojio žalbe trojice kandidata za članove VST iz reda javnih tužilaca koji su osvojili najveći broj glasova svojih kolega i pobedili na tužilačkim izborima, kojom su potvrđeni petogodišnji mandati javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikoli Uskokoviću, koji će u Savetu predstavljati viša javna tužilaštva, kao i javnim tužiocima Borisu Pavloviću i Predragu Milovanoviću, koji će predstavljati osnovna javna tužilaštva u Savetu.

Istovremeno je odbio kao neosnovane prigovore izjavljenje zbog povrede izbornog prava na biračkim mestima i naložio VST da bez odlaganja objavi konačne rezultate glasanja i donese odluku kojom konstatuje izbor članova Saveta.

Stamenković je tek danas sazvao sednicu VST i to sa jednom tačkom dnevnog reda "razmatranje i odlučivanje o Odluci Ustavnog suda", što opet predstavlja grubo kršenje zakona, jer se o odluci Ustavnog suda ne raspravlja budući da je ona, kako je već navedeno, saglasno odredbi člana 166. stav 2. Ustava konačna, izvršna i opšteobavezujuća i da je svako, saglasno članu 171. Ustava, dužan da poštuje i izvršava odluku Ustavnog suda“.

Takođe, podsetimo 4 člana aktuelnog saziva Saveta zatražila su ranije danas da se ispuni nalog Ustavnog suda i da se hitno zakaže sednica Saveta na kojoj će se proglasiti rezultati tužilačkih izbora za nove članove Saveta iz reda javnih tužilaca.

U skladu sa odlukom Ustavnog suda tražili su da se na dnevni red stavi donošenje odluke o objavljivanju konačnih rezultata glasanja, kao i donošenje odluke deklaratornog karaktera kojom se konstatuje izbor članova Saveta iz reda javnih tužilaca.

