Savet za monitoring: Dolovac i Stamenković vrše napad na Ustavni sud

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost osuđuje napad na Ustavni sud Srbije koji aktivno sprovode Zagorka Dolovac, nelegitimni vrhovni javni tužilac i Branko Stamenković, nepostojeći predsednik Visokog saveta tužilaštva.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Tako što njihovi najbliži saradnici daju ostavke u biračkim odborima za tužilačke izbore, Dolovac i Stamenković sada podmuklo i aktivno vrše napad na Ustavni sud Srbije, koji je ocenio da je Stamenković bez odluke Visokog saveta tužilaštva sačinio lažna rešenja o odbijanju prigovora na tužilačke izbore", naveo je generalni sekretar Spasić i dodao:

"Ustavni sud Srbije smatra da se na pojedinim mestima moraju ponoviti tužilački izbori. I pored toga što je ovakva odluka Ustavnog suda konačna, izvršna i opšteobavezujuća, sada Dolovac i Stamenković koordiniraju to da članovi biračkih odbora, njihovi najbliži saradnici, podnose ostavke, kako se izbori ne bi ponovili. Kako se radi o napadu na Ustav i njegovom flagrantnom kršenju, stekli su se ustavno-pravni razlozi za razrešenje i Dolovac i Stamenkovića" - zaključio je Spasić.

Autor: A.A.