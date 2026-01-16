Savet za monitoring: Stamenković zloupotrebio položaj, Dolovac podstrekivač

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneo je krivičnu prijavu protiv Branka Stamenkovića, predsednika Visokog saveta tužilaštva, ali i protiv Zagorke Dolovac, vrhovnog javnog tužioca, zbog zloupotrebe službenog položaja, falsifikovanja službene isprave, nesavesnog rada u službi, falsifikovanja rezultata glasanja, ali i zbog podstrekivanja na izvršenje krivičnih dela.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je izjavio:

"Branko Stamenković u decembru je zakazao elektronsku sednicu Visokog saveta tužilaštva, na kojoj je trebalo razmotriti prigovore na izborni proces za članove Visokog saveta tužilaštva, što jeste nezakonit akt i bio je suprotan Poslovniku o radu ovog državnog tela. Po članu 29. jasno i nedvosmisleno se propisuje da se vanredna sednica VST može održati iz razloga hitnosti elektronskim putem kada odluka koja je na dnevnom redu ne iziskuje raspravu i uvid u materijal, što ovde nije bio slučaj", naveo je generalni sekretar Spasić i dodao:

"Kako se ova sednica nije održala, Stamenković je samostalno doneo rešenja o odbijanju prigovora, a da članovi nisu ni glasali, što je u svojoj odluci nedvosmisleno potvrdio Ustavni sud Srbije. Postoji osnovana sumnja da je Stamenković izvršio krivična dela, ali i osnovana sumnja da ga je na izvršenje krivičnih dela podstrekivala Zagorka Dolovac. Ovo se mora ispitati i da odgovaraju zarad očuvanja pravnog poretka u Republici Srbiji" - zaključio je Spasić.