SKANDAL TRESE PRAVOSUĐE: Dolovac i Stamenković udarili na Ustavni sud! Spasić poručuje: Postoje svi razlozi za njihovo HITNO RAZREŠENJE!

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost oštro je osudio postupke Zagorke Dolovac i Branka Stamenkovića, optužujući ih za direktan i podmukao napad na Ustavni sud Srbije.

Podmukla opstrukcija preko saradnika

Generalni sekretar Saveta, Mario Spasić, ističe da Dolovac i Stamenković aktivno koordiniraju blokadu odluka najviše sudske instance u zemlji. Prema njegovim rečima, njihovi najbliži saradnici masovnim ostavkama u biračkim odborima pokušavaju da spreče ponavljanje tužilačkih izbora koje je naložio Ustavni sud.

"Ustavni sud je ocenio da je Stamenković, bez odluke Visokog saveta tužilaštva, sačinio lažna rešenja o odbijanju prigovora na tužilačke izbore. Sada on i Dolovac koordiniraju ostavke članova biračkih odbora kako se ti izbori ne bi ponovili", izjavio je Spasić.

"Stekli su se uslovi za smenu"

Iako je odluka Ustavnog suda Srbije konačna, izvršna i opšteobavezujuća, vrh tužilaštva je, prema navodima Saveta, odlučio da je ignoriše i blokira. Spasić naglašava da ovakvo ponašanje predstavlja flagrantno kršenje najvišeg pravnog akta zemlje.

"Kako se radi o napadu na Ustav i njegovom brutalnom kršenju, stekli su se jasni ustavno-pravni razlozi za razrešenje i Zagorke Dolovac i Branka Stamenkovića", zaključio je Spasić.

Ključne optužbe:

Nelegitimnost: Dolovac se naziva nelegitimnim tužiocem, dok se Stamenković opisuje kao "nepostojeći" predsednik VST.

Falsifikovanje: Optužbe da su sačinjavana lažna rešenja mimo odluka Visokog saveta tužilaštva.

Blokada države: Svesno sabotiranje izbornog procesa u tužilaštvu.

Autor: Dalibor Stankov