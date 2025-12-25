SKANDAL U TUŽILAŠTVU! Nezakonita elektronska sednica – najavljene krivične prijave protiv Dolovac i Stamenkovića!

Organizacija Transparentnost tvrdi da je elektronska sednica VST protivzakonita i najavljuje krivične prijave protiv Branka Stamenkovića i Zagorke Dolovac.

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije je osudio, kako navode, nastavak napada na pravni poredak koji sprovodi Branko Stamenković u sadejstvu sa svojom mentorkom Zagorkom Dolovac.

U saopštenju se ističe da je zakazivanje elektronske sednice Visokog saveta tužilaštva, na kojoj treba da budu razmotreni prigovori na izborni proces za članove ovog tela, nezakonit akt i suprotan Poslovniku o radu.

„Po članu 29. jasno se propisuje da se vanredna sednica VST može održati elektronskim putem samo iz razloga hitnosti, kada odluka na dnevnom redu ne iziskuje raspravu i uvid u materijal, što ovde ni u tragovima nije slučaj“, navodi se u saopštenju.

Transparentnost tvrdi da su Dolovac i Stamenković, uz podršku određenih ambasadora, privatizovali javnotužilačku organizaciju. Zbog toga Savet za monitoring najavljuje podnošenje krivičnih prijava za produžena krivična dela nesavesnog rada u službi, trgovine uticajem i zloupotrebe službenog položaja, u saizvršilaštvu i kao deo organizovane grupe.

Autor: Dalibor Stankov