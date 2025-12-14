BRISEL ZAGORKINIM SUZAMA NE VERUJE!

”Diplomatska ofanziva” vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, predsednika Visokog saveta tužilaštva Branka Stamenkovića i desne Dolovčeve ruke tužioca pred penzijom Miljka Radosavljevića kukanja na sopstvenu državu i žalopojki slavno je propala.

Odmah po povratku iz Haga, prošle nedelje, Dolovac i Stamenković samo u dva dana sastali su sa Andreasom fon Bekeratom, ambasadorom EU i Edvardom Fergusonom, ambasadorom Velike Britanije. Kako Vaseljenska saznaje oba sastanka su zakazana posle hitnih mejlova koje je Dolovac ambasadama EU, SAD i Velike Britanije poslala u ponedeljak, 8. decembra. Dolovac je zahtev za održavanje hitnog sastanka obrazložila ”usporavanjem EU integracija i napadom na samostalnost tužilaštva”. Na poziv su se odazvali ambasadori EU i Velike Britanije dok ambasada SAD nije ni odgovorila.

Kako Vaseljenska saznajemo, Dolovac i Stamenković su na sastancima napadali predsednika Aleksandra Vučića, ministra pravde Nenada Vujića, predsednika Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješu Mrdića i glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića jer ih napadaju. Pominjane izjave koje su, kako su Dolovac i Stamenković rekli, ”pretnja tužilaštvu”, da država ne poštuje Ustav, da utiče na samostalnost tužilaštva kao i da je ”plan da se ponište ustavne promene i da tužioci budu svedeni na državne službenike kao recimo što su u Poljskoj”. Kada ih je Bekerat pitao da li imaju predloge zakona o kojima pričaju rekli su da nemaju ali da ”slušaju izjave zvaničnika” i ”znaju namere”. Sastanak je završen bez rezultata.

Prema informacijama Vaseljenske, informacije koje su izneli Dolovac i Stamenković su uzete sa rezervom jer posebno u delegaciji EU u Srbiji Dolovac smatraju opterećenjem koje ima srpsko tužilaštvo a ne mogu ni da zabirave veoma srdačne odnose koje je Dolovac gajila sa ruskim državnim tužiocem Jurijem Čajkom do početka specijalne vojne opreacije Ruske federacije u Ukrajini kada je u Briselu i Hagu počela da napada svog prijatelja iz Moskve sa kojim je bila više nego bliska. Niko ne voli one koji izdaju prijatelje. Zanimljivo je da vesti o sastanku fon Bekerata sa Dolovac i Stamenkovićem nema na sajtu delegacije EU u Srbiji kao ni na instagram i iks profilima kako delegacije, tako i samog ambasadora. Ni britanska ambasada u Srbiji, kao i njihov ambasador Ferguson nisu objavili na svojim zvaničnim profilima ni reč sa sastanka koji su imali sa Dolovac.

Zanimljivo je da je britanski ambasador Ferguson obavestio javnost da se par dana posle sastanka sa Dolovac sastao sa Milanom Antonijevićem, novim poverenikom za ravnopravnost. Jednostavno, Dolovac više nije poželjna čak ni u zapadnim ambasadama, pa ni britanskoj, za koje radi jer njen rad nanosi štetu čak i njima. Jedinu informaciju koju javnost ima o sastanku Dolovac i Stamenkovića sa fon Bekeretom jasvnost je dobili smo iz saopštenja Vrhovnog javnog tužilaštva.

Vrhovno javno tužilaštvo je na isti način, u petak, 5. decembra obavestilo je javnost da se sastala sa Mihaelom Šmitom, predsednikom Jurodžasta sa sedištem u Hagu kao i da je ”usvojen zajednički stav da se prate efekti promene zakona” misleći na usvajanje seta pravosudnih zakona koje je najavio predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić. Jurodžast je organizacija koja se bavi koordinacijom rada tužilaštava zemalja EU u predmetima u koje je uključeno više država i ne prati legislativu ni u zemljama članicama EU pa ni u zemljama koje su kandidati za članstvo u EU.

Zbog toga je jasno da ni Jurodžast, pa ni predsednik ove organizacije ne mogu da se izjašnjavaju o bilo kakvim promenama zakona u bilo kojoj zemlji. Prema informaciji, koje Vaseljenska ima iz delegacije EU u Srbiji, Dolovac se 5. decembra videla neformalno na kafi u Jurodžastu sa predsednikom Šmitom i zvaničnog sastanka nije bilo. Znači, slagala je. U saopštenju VJT o sastanku sa Šmitom čak je koristila sliku sa starog zvaničnog sastanka od 1. oktobra 2025. godine. Prošlo deset dana od saopštenja Vrhovnog javnog tužilaštva o sastanku sa Šmitom a Jurodžast nije objavio ni reč a ni sliku sa tog ”sastanka” koji se formalno nije ni dogodio. Tako da je jasno da je Zagorka Dolovac objavila laž kada je rekla da će Jurodžast da prati promene zakona u Srbiji za šta inače nema ni nadležnost.

Tako je propala namera Zagorke Dolovac da dobije podršku Evropske unije protiv seta pravosudnih zakona u Srbiji. Očigledno je da Brisel Zagorkinim suzama ne veruje. Kao što joj odavno u Moskvi ne veruju jer je hvalila rusko tužilaštvo, molila ruskog kolegu državnog tužioca za sliku sa Vladimirom Putinom pa čak i letela avionom ruskog državnog tužioca da bi se posle februara 2022. godine ponašala kao da se to nikada nije dogodilo i postala ”veliki evropejac”.

Moskvu je zamenila Hagom. Izdala je Borisa Tadića, izdala je Aleksandra Vučića, izdala je Moskvu pa je sada izdala i Brisel. Ostala je samo sebi verna. Ostaje joj da ove sastanke pokuša da iskoristi u kampanji na tužilačkim izborima i zato objavljuje saopštenja i obmanjuje javnost o čemu se na sastancima pričalo. Jer veruje da će većina tužilaca verovati da ima zaštitu Brisela i Londona pa će glasati za njene kandidate na izborima u tužilaštvu koji se održavaju 23. decembra ove godine.

Autor: A.A.