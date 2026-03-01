UST demantuje tvrdnje o 'paralelnim spiskovima' na tužilačkim izborima: Posmatrači nisu imali spiskove niti su vodili evidencije

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) demantuje kao apsolutno neistinite tvrdnje da su posmatrači ovog udruženja na ponovoljenim izborima za članove Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca na biračkim mestima u Kragujevcu i Nišu raspolagali navodnim "paralelnim spiskovima".

- Ističemo da su netačne i neosnovane tvrdnje iznete u sadržinski identičnim prigovorima tri javna tužioca izjavljena na ponovljeni izborni postupak na biračkom mestu Kragujevac 2 i Niš 3, kao i tvrdnje koje je javni tužilac Miodrag Surla izneo tokom sednice Saveta u telefonskom obraćanju, a koje se odnose na rad posmatrača iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije. Posmatrači našeg udruženja na biračkom mestu Kragujevac 2 nisu imali nikakve paralelne, niti interne spiskove, niti su vršili bilo kakvo zaokruživanje, evidentiranje ili beleženje podataka o biračima - navodi se iz ovog strukovnog udruženja i dodaje da je njihova uloga bila "isključivo posmatračka, u skladu sa pravilima izbornog postupka - da prate tok glasanja i ukazuju na eventualne nepravilnosti, bez bilo kakvog mešanja u sam proces ili kontakt sa glasačima".

- U prilog tome govori i činjenica da tokom izbornog dana nije bilo nikakvih primedbi na rad posmatrača od strane članova biračkog odbora na biračkom mestu "Kragujevac 2“, niti od strane članova Izborne komsije VST koja je sačinila svoj zapisnik i kostatovala sve primedbe od kojih se nijedna nije odnosila na rad i ponašanje posmatrača Udruženja sudija i tužilaca Srbije - saopšteno je.

Da je postojala bilo kakva nedozvoljena radnja, kako se navodi, ona bi nesumnjivo bila konstatovana u zapisniku ili bi na nju bilo ukazano nadležnim organima. Takvih primedbi, kako se zaključuje, nije bilo.

- Posebno naglašavamo da posmatrači na tom biračkom mestu nemaju saznanja o identitetu javnih tužilaca koji su glasali, imajući u vidu da su svi angažovani kao javnotužilački saradnici u Beogradu i da nisu profesionalno povezani sa javnim tužiocima sa područja kragujevačke apelacije - dodaje se.

Iz UST podsećaju da je spisak nosilaca javnotužilačke funkcije koji imaju pravo glasa javno dostupan i objavljen na zvaničnoj internet stranici Visokog saveta tužilaštva, gde je vidno istaknut i dostupan svakome.

- Zbog toga su insinuacije o postojanju "tajnih“ ili "paralelnih“ spiskova dodatno lišene svakog smisla.Takođe ukazujemo da ne postoji zakonska zabrana vođenja evidencije o izlaznosti kao zbirnog podatka, te da su tokom ponovljenih izbora podaci o izlaznosti javno saopštavani i iznošeni u javnost od strane drugih posmatrača, uključujući predstavnike YUCOM-a, koji su tokom trajanja izbornog procesa putem društvenih mreža i medijskih nastupa iznosili informacije o izlaznosti na biračkim mestima.

Takva praksa ni u jednom trenutku nije dovedena u pitanje kao nezakonita - navodi se u saopštenju.

Istovremeno, kako dodaju, UST izdražava zabrinutost zbog činjenice da se umesto poštovanja izborne volje javnih tužilaca i blagovremenog priznanja izbornih rezultata, iznose neistinite i paušalne tvrdnje kojima se pokušava dovesti u pitanje regularnost procesa.

- Smatramo nedopustivim da se kroz iznošenje neproverenih informacija i konstrukcija na sednici Visokog saveta tužilaštva sprovodi pokušaj odugovlačenja postupka priznanja izbornih rezultata i relativizovanje jasno iskazane volje javnih tužilaca - birača.

Zbog svega navedenog dodatno osuđujemo postupanje onih tužilaca koji kroz iznošenje neistinitih tvrdnji i dovođenje u vezu Udruženja sudija i tužilaca Srbije sa navodnim nepravilnostima pokušavaju da stvore privid spornosti izbornog procesa.

Uvlačenje profesionalnog udruženja u ovakve konstrukcije, bez ijednog dokaza, predstavlja pokušaj diskreditacije i skretanja pažnje sa nespornih rezultata izbora - navodi se.

Takođe, kako se dodaje, iznošenje neproverenih i paušalnih tvrdnji bez dokaza, naročito u okviru sednice Visokog saveta tužilaštva, nanosi štetu integritetu posmatrača, organizaciji koju predstavljaju, kao i poverenju u regularnost izbornog procesa.

- Očekujemo da se svaka eventualna sumnja potkrepi konkretnim dokazima u zakonom propisanoj proceduri, a ne da se javnosti plasiraju neosnovane optužbe sa ciljem odugovlačenja i osporavanja legitimno sprovedenih izbora.

Pozivamo sve učesnike u postupku da poštuju zakon, integritet institucija i jasno izraženu volju javnih tužilaca - zaključuju iz ovog strukovnog udruženja.

Autor: Iva Besarabić