Ubedljiv poraz na sudijskim izborima doživeli Društvo sudija Srbije i blokaderi iz neformalne grupe Odbranimo struku

Na sudijskim izborima za članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija, kako nezvanično saznajemo, ubedljivo su poraženi kandidati Drustva sudija Srbije i neformalnog udruženja "Odbranimo struku".
Prema preliminarnim rezutlatima glasanja, najveći broj glasova ispred osnovnih sudova osvojila je Jelena Gajić iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije, inače sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu.
Najveći broj glasova ispred višh sudova, kako saznajemo, nosi neutralni kandidat, sudija Višeg suda u Beogradu Bojana Čogurić.
Takođe, kako saznajemo, sudija Natasa Milenković prednjači po broju glasova na nivou prekršajnih sudova.
U toku je brojanje glasova za zvanične rezultate.
Pored njih izbor se sprovodi i za članove VS S ispred privrednih i prekršanjih sudova i Vrhovnog suda.
Autor: S.M.