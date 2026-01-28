Ubedljiv poraz na sudijskim izborima doživeli Društvo sudija Srbije i blokaderi iz neformalne grupe Odbranimo struku

Na sudijskim izborima za članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija, kako nezvanično saznajemo, ubedljivo su poraženi kandidati Drustva sudija Srbije i neformalnog udruženja "Odbranimo struku".

Prema preliminarnim rezutlatima glasanja, najveći broj glasova ispred osnovnih sudova osvojila je Jelena Gajić iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije, inače sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu.

Najveći broj glasova ispred višh sudova, kako saznajemo, nosi neutralni kandidat, sudija Višeg suda u Beogradu Bojana Čogurić.

Takođe, kako saznajemo, sudija Natasa Milenković prednjači po broju glasova na nivou prekršajnih sudova.

U toku je brojanje glasova za zvanične rezultate.

Pored njih izbor se sprovodi i za članove VS S ispred privrednih i prekršanjih sudova i Vrhovnog suda.

Autor: S.M.