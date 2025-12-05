SKANDALOZNA ODLUKA: Blokaderski sudija Majić ukinuo pritvor nasilniku Bačulovu

Kako nezvanično saznajemo, nasilnik Miša Bačulov izlazi na slobodu jer mu je Apelacioni sud, tačnije veće u kojem sedi sudija blokader Miodrag Majić, ukinulo pritvor iako se tereti za teško krivično delo i postoji opasnost da će ga ponoviti !

Majić i njegove kolege su usvojile žalbu branioca nasilnika Bačulova i preinačile su rešenje Višeg suda u Beogradu kojim mu je pritvor bio određen 18. novembra.

Bačulov će, kako saznajemo, nakon 17 dana pritvora izaći na slobodu već danas i braniće se sa slobode iako se tereti za teška krivična dela, kojima se priprema nasilna promena ustavnog poretka.

Prema ranijem saopštenju tužilaštva, Bačulov je osumnjičen jer je sa jednim doktorom iz Beograda krajem oktobra dogovarao da navodno bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je bio zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.

Na teret mu se stavlja i da je 2. novembra 2025. godine tokom hospitalizacije u Kliničkom cenru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.

Autor: Pink.rs