AKTUELNO

Politika

SKANDALOZNA ODLUKA: Blokaderski sudija Majić ukinuo pritvor nasilniku Bačulovu

Izvor: Pink.rs, Foto: Medija Centar Beograd/Privatna arhiva ||

Kako nezvanično saznajemo, nasilnik Miša Bačulov izlazi na slobodu jer mu je Apelacioni sud, tačnije veće u kojem sedi sudija blokader Miodrag Majić, ukinulo pritvor iako se tereti za teško krivično delo i postoji opasnost da će ga ponoviti !

Majić i njegove kolege su usvojile žalbu branioca nasilnika Bačulova i preinačile su rešenje Višeg suda u Beogradu kojim mu je pritvor bio određen 18. novembra.

Bačulov će, kako saznajemo, nakon 17 dana pritvora izaći na slobodu već danas i braniće se sa slobode iako se tereti za teška krivična dela, kojima se priprema nasilna promena ustavnog poretka.

Foto: Informer.rs, Instagram.com

Prema ranijem saopštenju tužilaštva, Bačulov je osumnjičen jer je sa jednim doktorom iz Beograda krajem oktobra dogovarao da navodno bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je bio zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.

Na teret mu se stavlja i da je 2. novembra 2025. godine tokom hospitalizacije u Kliničkom cenru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.

Autor: Pink.rs

#Miodrag Majić

#Miša Bačulov

#oslobađanje

POVEZANE VESTI

Politika

Sudija Miodrag Majić ukinuo pritvor optuženima za pad nadstrešnice

Region

OBRT U CRNOJ GORI! Turčin i Azerbejdžanac nisu pokušali UBISTVO PODGORIČANINA - Sudija im ukinuo pritvor

Politika

MAJIĆ I BELJANSKI U SLUČAJU NADSTREŠNICA: Branilac i sudija na istom slučaju, a obojica iz organizacije CEPRIS

Politika

UHAPŠEN MIŠA BAČULOV: Pogledajte akciju hapšenja policije! (VIDEO)

Politika

Još jedna skandalozna odluka: Miša Bačulov PONOVO NA SLOBODI

Politika

UHAPŠENI MIŠA BAČULOV PREBAČEN U URGENTNI CENTAR: Ovo je razlog