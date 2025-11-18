UHAPŠEN MIŠA BAČULOV: Pogledajte akciju hapšenja policije! (VIDEO)

Blokader Miša Bačulov večeras je ponovo uhapšen. Kako saznajemo, po njega je policija došla u porodičnu kuću i izvela ga sa lisicama na rukama.

Pogledajte kako je izgledalo privođenje Bačulova koji je prethodnih meseci aktivno radio na urušavanju ustavnog poretka Srbije, pozivao na nasije i učestvovao u ekstremističkim napadima na policiju tokom blokaderskih okupljanja.

Podsetimo, Bačulov je uhapšen nakon što je Viši sud u Beogradu danas usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora ovom blokaderu. Tom pravosnažnom odlukom suda Bačulovu je određen pritvor do 30 dana da ne bi ponovio krivično delo u kratkom roku.

Prethodno je, inače, sudija za postupak Višeg suda u Beogradu pustio Bačulova da se brani sa slobode iako je u pitanju čovek koji se tereti za teška krivična dela - ona kojima se priprema nasilna promena ustavnog poretka.

Bačulov se danas kasnije popodne oglasio na društvenoj mreži Iks i izrazio čuđenje zbog najnovije odluke suda. Ovako je izgledala njegova kuknjava istomišljenicima blokaderima.

Autor: D.Bošković