Miša Bačulov napao N1 i Novu S: Neprofesionalno izveštavanje, gde je novinarska etika?

Blokader Miša Bačulov javno je kritikovao televizije N1 i Nova S, koje je nazvao „blokaderskim medijima“, optužujući ih za neprofesionalno izveštavanje i prikrivanje istine o njegovom slučaju.

Njegova objava dodatno je produbila sukobe unutar opozicionog tabora.

Zbog neprofesionalnog izveštavanja poslali smo mail redakciji N1 i Nova S. 👇🏻 @n1srbija @novarsonline pic.twitter.com/1eArZE2Gcl — Budi Heroj (@budiherojns) 10. новембар 2025.

Povod za Bačulovljevu reakciju bio je prilog novinarke Maje Nikolić emitovan 6. novembra na N1, koji je zaključen pitanjem: „Da li je glavni junak ove priče deo predstave?“ Aluzija se odnosila na Bačulova i sumnje da je pokušao da inscenira sopstveno trovanje kako bi optužio državu i predsednika Aleksandra Vučića.

Bačulov je u objavi ponovo kritikovao Vučića, nazivajući sebe „čovekom koji se bori protiv nepravde“, i optužio medije da učestvuju u „režiranim igrama“. „Ako ste zaista medij koji traži istinu, očekujem poziv iz vaše redakcije“, poručio je N1 i Novoj S.

Podsetimo, Bačulov je 6. novembra pušten iz pritvora, nakon što je sud odbio zahtev za njegovo zadržavanje. Prethodno je bio saslušan zbog sumnje da je tokom hospitalizacije u Kliničkom centru Srbije, koristeći službeni telefon, koordinirao nasilje ispred Doma Narodne skupštine. Takođe se sumnja da je planirao da sa još dva lica lažira trovanje i za to optuži vlast.

Autor: Dalibor Stankov