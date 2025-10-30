AKTUELNO

OBRT U CRNOJ GORI! Turčin i Azerbejdžanac nisu pokušali UBISTVO PODGORIČANINA - Sudija im ukinuo pritvor

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici ukinuo je pritvor državljanima Turske i Azerbejdžana Y. G. i N. D. jer ne postoji osnovana sumnja da su njih dvojica izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu Podgoričanina M. J.

To je Vijestima kazala savetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Ivana Vukmirović.

"Sudija za istragu je dana 30. oktobra ukinuo pritvor određen rešenjem od 29. 10. 2025. godine po pritvorskom osnovu iz člana 175 st. 1 tač. 1 ZKP-a našavši da ne postoji osnovana sumnja da su okrivljeni Y. G. i N. D. izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju, stavljeno im na teret naredbom o sprovođenju istrage, a shodno predlogu VDT-a", navodi se u saopštenju.

