MESAROVIĆ I PETKOVIĆ SA ŽENAMA PREDUZETNICAMA SA KIM: Čestitke za 8. mart stigle i od predsednika Vučića

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Ministarka privrede Adrijana Mesarović i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković organizovali su danas u Beogradu povodom 8. marta druženje sa ženama preduzetnicama sa Kosova i Metohije, a posebne čestitke stigle su im od predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Naime, predsednik Vučić je poželeo da damama sa Kosova i Metohije čestita Dan žena pa se uključio telefonom i u poruci im zahvalio na marljivosti, trudu, požrtvovanosti i što čuvaju srpska ognjišta.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

- Želim sve da vas pozdravim, i da vam zahvalim na ogromnom trudu, radu, energiji i mnogo sam srećan što imamo tako hrabre, vredne i sposobne žene na KiM i mnogo vas volim. Vidite sta Adrijana i Petar mogu da vam pomognu, a sve drugo što ja mogu da učinim, daću sve od sebe da tako i bude. Mnogo hvala što čuvate i otadžbinu, srpsko prezime i ime i ozbiljnošću i posvećenošću i radom gurate zemlju napred. Živela Srbija i vi drage divne dame - poručio je predsednik Vučić.

Foto: Privatna arhiva

Današenjem druženju prisustvovalo je 35 žena preduzetnica sa KiM, iz svih krajeva Kosova i Metohije, od Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka, Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, Štrpca, Metohije…

Foto: Privatna arhiva

Video: Privatna arhiva

Autor: S.M.

