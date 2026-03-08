AKTUELNO

Vulin: Ne brine mene što ustaše izmišljaju logore već što srpska javnost, a ni država, nemaju ni toliko samopoštovanja da Cetinskom zabrani ulaz u Srbiju

Nije pitanje da li će posle Tonija Cetinskog neki drugi hrvatski pevač otkazati svoj nastup u Srbiji u strahu od reakcije domoljuba već kada će u Srbiji takvim pevačima biti uskraćena mogućnost da nastupaju kada im to ustaše dozvole, poručio je Aleksandar Vulin.

- Ne brine mene što ustaše izmišljaju logore u Novom Sadu već što srpska javnost, a ni država, nemaju ni toliko samopoštovanja da Cetinskom zabrane ulaz u Srbiju. Srbi na kraju puta u Evropsku uniju čeka nas Hrvatska u kojoj čak i kafanski pevači moraju da pokažu gađenje prema Srbiji. Srbi šta vam nije jasno - upitao je Vulin.

