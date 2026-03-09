VUČIĆ O ĐILASOVOJ LISTI: Zamislite kako bi uništili Smederevsku Palanku

Govoreći o listi Dragana Đilasa u Smederevskoj Palanci, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da je ponosan na činjenicu da je vodio svoju politiku i da se tome suprotstavio od početka.

- To se dešava svuda. Mene više brine to što oni pokazuju šta žele da urade, a mi se svi pravimo da ne vidimo šta rade. Oni time pokazuju da su rekli da će da nas lustriraju, i da nam zabrane da se bavimo politikom, ali hoće prvo da završe sa opozicijom. Kada Crveni kmeri vladaju u režimu Pola Pota, nema pravo niko drugi da postoji. To mene zanima više od cele priče o njihovim sukobima. Taj manir u kom ste vi Bogovi, a svi drugi moraju da vam služe i nemaju pravo na drugi stav, to je nešto što zabrinjava. Vidim da su počeli da razumevaju da postoji jedan veliki deo Srbije koji ne želi da oni upravljaju ovom zemljom. Zamislite kako bi uništili Smederevsku Palanku da je date tako neodgovornim ljudima - kazao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić