AKTUELNO

Politika

VUČIĆ O SITUACIJI NA KIM: U toku je udar na prosvetu i zdravstvo, na putu smo da nađemo rešenje koje ne bi značilo katastrofu za naš narod

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji istakao da je u toku udar na prosvetu i zdravstvo.

- Reč je o 10.000 Srba koji žive na KiM i 500 profesora koji rade na prištinskom univerzitetu izmeštenom u Kosovskoj Mitrovici i malim delom lekara i nastavnika. Na putu smo da nađemo rešenje koje ne bi značilo katastrofu za naš narod, a laka rešenja ne postoje. To je udar na prosvetu i zdravstvo - rekao je Vučić za Javni servis.

Naredne nedelje ću otići i sesti na kontejner i čekati naše ljude koji ulaze i izlaze preko administrativnog prelaza i da vidim šta je to što možemo da im pomognemo. Naši ljudi su zabrinuti i želim da budem sa njima i pomognem im. Sem te mere od 20 000 , videćemo nove mere za one koje su siromašni da dobiju jednorkatku pomoć od države da znaju koliko ih molim da čuvaju sprsko ime i prezime i ostanu na ognjištima.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Kim

#Zdravstvo

#prosveta

#udar

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić stigao u Njujork gde će biti održana sednica SB UN o situaciji na KiM

Politika

REŽIM U PRIŠTINI SISTEMSKI STVARA NEPODNOŠLJIVE USLOVE ZA ŽIVOT SRBA! Vučić na sednici SB u Njujorku: To je zločin protiv čovečnosti!

Politika

Petković sa Lukom Gorijem o političko-bezbednosnoj situaciji na KiM i toku dijaloga

Politika

'MOJ POSAO JE DA BRANIM SRBIJU I ŠTITIM NAŠ NAROD NA KOSOVU I METOHIJI' - Predsednik Vučić objavio moćnu poruku (VIDEO)

Politika

VUČIĆ DANAS SA LAJČAKOM O KiM: Sastanak na marginama svetskog skupa u Davosu

Politika

SRBIJA NASTAVLJA DA SE BORI ZA OČUVANJE MIRA: Vučić sa Bocan-Harčenkom o situaciji na KiM, NIS-u, izazovima u narednoj godini