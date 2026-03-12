VUČIĆ O SITUACIJI NA KIM: U toku je udar na prosvetu i zdravstvo, na putu smo da nađemo rešenje koje ne bi značilo katastrofu za naš narod

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji istakao da je u toku udar na prosvetu i zdravstvo.

- Reč je o 10.000 Srba koji žive na KiM i 500 profesora koji rade na prištinskom univerzitetu izmeštenom u Kosovskoj Mitrovici i malim delom lekara i nastavnika. Na putu smo da nađemo rešenje koje ne bi značilo katastrofu za naš narod, a laka rešenja ne postoje. To je udar na prosvetu i zdravstvo - rekao je Vučić za Javni servis.

Naredne nedelje ću otići i sesti na kontejner i čekati naše ljude koji ulaze i izlaze preko administrativnog prelaza i da vidim šta je to što možemo da im pomognemo. Naši ljudi su zabrinuti i želim da budem sa njima i pomognem im. Sem te mere od 20 000 , videćemo nove mere za one koje su siromašni da dobiju jednorkatku pomoć od države da znaju koliko ih molim da čuvaju sprsko ime i prezime i ostanu na ognjištima.

Autor: S.M.