PRVE REČI IVICE DAČIĆA NAKON IZLASKA IZ BOLNICE! Nasmejan, rukovao se s lekarima i poručio: Samo hoću da zamolim sve da čuvaju svoje zdravlje

Dačić je s pulmologije KC Srbije izašao sa suprugom i sinom, nasmejan, te podigao ruku u znak pobede. Nakratko je zastao i obratio se okupljenim novinarima, te rekao: Hvala vam svima, samo hoću da zamolim sve da čuvaju svoje zdravlje! Živela Srbija!

Dačić se zahvalio na svemu pa se rukovao i zagrlio sa lekarima koji su vodili brigu o njemu.

Po njegovom odlasku obratili su se i lekari pulmologije KCS koji su poručili da je Dačić sada dobro i stabilno kao i da će lečenje nastaviti kod kuće.

- Gospodin Dačić je nakon skoro dve nedelje hospitalizacije danas otpušten oporavljen na dalje kućno lečenje. On je stabilan ali i dalje zahteva praćenje i jedan kućni tretman. Dobio je savet za dalju terapiju i vidimo se uskoro na kontroli...

Podsetimo, na Klinici za pulmologiju KCS, gde je Dačić bio hospitalizovan od 25. februara, posetili su ga članovi porodice, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Đuro Macut, kao i drugi ministri.

Dačić je krajem februara hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, bio je kritično, u teškom stanju. Nalazio se na respiratoru do 2. marta posle čega mu se zdravstveno stanje poboljšalo i 5. marta je premešten sa intezivne nege na odeljenje.

Autor: Iva Besarabić