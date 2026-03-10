Krkobabić: Obnovljen Dom kulture u Markovici i susret sa tročlanom porodicom Pejica, jednom od 20 koje su dobile kuću na teritoriji opštine Lučani

Ovaj obnovljeni Dom kulture u Markovici, koliko vidim, biće centar dobrih ideja i dobrih namera. To nam jemče ovi srdačni i preduzimljivi ljudi. Ali isto tako sa nestrpljenjem i punim poverenjem očekuju da šesnaest mališana iz ova tri sela dobiju predškolski boravak i da konačno i pošta i ambulanta u ovom selu ponovo rade, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić u današnjoj radnoj poseti opštini Lučani, gde je u pratnji predsednika opštine Milivoja Dolovića, svečano otvorio obnovljeni Dom kulture u selu Markovica.

Obnova ovog objekta realizovana je uz podršku Ministarstva za brigu o selu kroz Program opremanja i uređenja seoskih domova u selima na teritoriji Republike Srbije. Za radove na objektu izdvojeno je oko 6,6 miliona dinara, a Dom kulture površine 125 kvadratnih metara u potpunosti je obnovljen - izvedeni su tesarski i limarski radovi, postavljen novi krov, zamenjeni podovi i stolarija, uređene elektroinstalacije, okrečen objekat i nabavljen novi nameštaj.

„Obnova Doma kulture za naše mesto ima veliki značaj. Ovo je ponovo prostor u kom će se okupljati meštani svih generacija, mesto gde će se održavati kulturni i društveni događaji i gde će svoje aktivnosti razvijati kulturno-umetnička društva i udruženja. Za malo selo kao što je Markovica, ovakvi objekti znače očuvanje zajedništva i društvenog života, ne samo ovog, nego i svih okolnih sela“ istakao je predsednik opštine Dolović.

Nakon svečanog otvaranja, ministar je razgovarao sa meštanima Markovice, ali i obližnjih sela Rtari, Dučalovići i drugih naselja. U neposrednom razgovoru sa stanovnicima pokrenute su teme od značaja za svakodnevni život ljudi na selu - od unapređenja infrastrukture i uslova za obrazovanje najmlađih, do razvoja turizma i dostupnosti javnih usluga. Istaknuto je da će uskoro biti organizovan predškolski boravak za decu koja su tog uzrasta, da će u centru sela obnovljena ambulanta dobiti lekara i da će u isto vreme biti otvorena pošta. Takođe je u toku izgradnja magistralnog voda u Lučanima, što će doprineti stabilnijem snabdevanju električnom energijom na širem području opštine.

Poseta je nastavljena obilaskom jedne od 20 porodica koje su se u selima Lučana skućile zahvaljujući Programu koje Ministarstvo za brigu o selu sprovodi šestu godinu.

Ministar je posetio porodicu Pejica - Marka, Sanju i njihovu sedmogodišnju ćerku, koji su svoj novi dom pronašli u selu Lisice.

Marko i Sanja su se, kako kažu, nakon više selidbi - on je iz Čačka, a ona iz Ivanjice, nastanili u Lučanima, a pravi dom pronašli upravo u ovom selu.

„Čuli smo za konkurs i odlučili da pokušamo. Dugo smo se selili i tražili svoje mesto, a ovaj program nam je omogućio da konačno rešimo stambeno pitanje i započnemo novi život. Kuća ima oko 80 kvadrata, sa okućnicom, a uz nju smo kupili i oko hektar i po zemlje. Imamo mlade zasade maline, ali i šljivu, grožđe i jabuku, a planiramo i da se bavimo stočarstvom. Ovde smo pronašli mir i sigurnost, znamo šta proizvodimo i šta jedemo, a imamo i baštu za svoje potrebe. Za našu porodicu ovo je bio veliki san koji se ostvario“, rekao je Marko Pejica.

Kroz različite programe Ministarstva za brigu o selu u opštinu Lučani do sada je uloženo gotovo 40 miliona dinara. Samo kroz program kupovine seoskih kuća sa okućnicom do sada je pomognuto 20 porodica u naseljima Guča, Dljin, Krstac, Lisice, Markovica, Rogača, Goračići, Milatovići, Beli Kamen, Guberevci, Dučalovići, Krivača, Puhovo i Pšanik. Kroz program podrške zadrugama pomognuta je jedna voćarska zadruga, dok se manifestacija Miholjski susreti sela prošle godine održala u selu Goračići.

